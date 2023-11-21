الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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حوادث

إصابة سيدة بكسر بالقدم في انهيار سقف بشارع المطار في إمبابة (صور)

انهيار سقف عقار بامبابة،
انهيار سقف عقار بامبابة، فيتو

أصيبت، منذ قليل، سيدة تدعى "عدلية.ن" ٥٥ سنة باشتباه كسر في القدم اليسرى، وذلك في انهيار أجزاء من سقف الطابق الأول من مبني مكون من ٤ طوابق بشارع المطار بإمبابة.

جانب من الانهيار 

وعززت هيئة الإسعاف بسيارة لنقل المصابة لأقرب مستشفي.

 

وتم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بالواقعة.

 

كانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة تلقت بلاغًا بانهيار سقف عقار بـشارع المطار باإمبابة مكون من دور أرضى وأربعة أدوار وأسفر الحادث عن اصابة سيدة بكسر في القدم.

 

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النيابة العامة بمديرية امن الجيزة هيئة الإسعاف غرفة عمليات النجدة بمديرية امن الجيزة مديرية أمن الجيزة

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