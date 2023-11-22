حكم قراءة الفاتحة عند الخطبة، بينما يعتقد البعض أن قراءة الفاتحة من واجبات عقد الزواج حسبما أنتجت ثقافة المجتمع فإن للعلماء ورجال الدين رأي مخالف لهذا المعتقد الذي يعتقده الناس بالخطأ وفي السطور التالية نبرز آراء العلماء في حكم قراءة الفاتحة عند الخطبة.

حكم قراءة الفاتحة عند الخطبة

شيخ الأزهر: قراءة الفاتحة في الخِطبة لا تعد عقدًا بين طرفين

قال الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، إن قراءة الفاتحة في الخِطبة لا تعد عقدا بين طرفين، ولا يترتب عليها أي التزام شرعي من أي طرف تجاه الآخر، وإنما هي فقط تأكيد للوعد من الخاطب والمخطوبة وأسرتيهما، وإذا رجع أحد الطرفين بعد الفاتحة لا يُسمى ذلك رجوعًا عن عقد، بل يُعَدُّ إخلافًا للوعد.

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وأضاف فضيلته، الأربعاء، في حديثه اليومي على الفضائية المصرية طوال شهر رمضان المعظم أنه يجب أن نفرق بين أمرين: الوعود والعقود، فالعقود فيها التزامات العقود التي يأتي على رأسها وفي قمتها عقد الزواج الذي تنبني عليه أحكام شرعية لا يجوز أن يخل بها أحد الطرفين (الزوج والزوجة) وإلا انطبق على أحدهما عقوبات شرعية أو تعويضات، لكن الوعود لا يترتب على الرجوع فيها عقوبة شرعية محددة، ولا غرامة مالية، وإنما يترتب عليها الحرمة والإثم.

وتابع «الطيب» أن الإسلام ينهى عن خلف الوعد، قال تعالى: (وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولًا) إلى جانب أحاديث كثيرة تحث المسلم على أن يلتزم بما يوعد.

وأضاف «أن التراجع في هذه الحالة لا شيء فيه شرعًا، لكن المشكلة تكون حين يتراجع أحدهما لا لسبب شرعي محدد، وإنما لأشياء تافهة، فهذا ينطبق عليه ما ينطبق على حالة خلف الوعد من إثم، بعد ما تراضيا وركن كلٌّ إلى صاحبه، وكان الخاطب سببًا في انقطاع الخُطَّابِ عن هذه الفتاة، وهذه أضرار تلحق المخطوبة وأسرتها، أو تلحق الخاطب وأسرته.

وطالب بإجراء لهذا كأن يكون هناك تعويض أو قانون أو عقوبة تجبر خاطر المخطوبة وأسرتها، لأن رجوع الخاطب لأي سبب غير شرعي فيه إساءة بسمعة البيوت، بل فيه مساس بالأعراض، موضحًا أن الأزهر على استعداد لأن يكون هناك تنسيق بينه وبين الجهات المسؤولة، لحماية الأسر من هؤلاء الساخرين والعابثين والمستهزئين.

وأكد أن المالكية يرون أن الخِطبة تكون سرًّا بحيث لا تعلن إلا بعد الاتفاق حتى يحافظ على البيوت؛ لأن الشاب قد ينسحب قبل الاتفاق فيتساءل الناس عن السبب في انسحابه وعدم إتمام الاتفاق، فيلحق بالبنت وأسرتها أضرارًا.

وقال «الطيب»: أنصح الأسر بألا يدعوا بناتهم يخرجن مع أي خاطب مهما كان صالحا وتقيا إلا بعد عقد الزواج؛ لأن البنت دائما هي التي تدفع ثمن هذا الاستهتار.

حكم قراءة الفاتحة عند الخطبة

علي جمعة: قراءة الفاتحة في الخطوبة تتم لمباركة الزواج

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، إن الجزء الأول من القرآن الكريم فيه الفاتحة ونظرا لتعلق المسلمين بها سميت بأكثر من 20 اسما.

وأضاف "جمعة"، خلال تقديم برنامج "القرآن العظيم" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن سبب تسمية سورة الفتاحة بهذا الاسم، لأننا نجدها حينما نفتح الكتاب الشريف، وسميت بالركن لأنها ركنا من أركان الصلاة عند جمهور الفقهاء ولا تجوز الصلاة دون أن نقرأها في كل ركعة.

وأردف أن سورة الفاتحة سميت من أجل هذا بالسبع المثاني، لأنها سبع آيات وهي مثاني لأنها تكرم وتثنى في كل ركعة من ركعات الصلاة، وسميت بالشافية والكافية والكثير من الأسماء التي تخطت الـ 20 اسما.

وتابع عضو هيئة كبار العلماء، أن الفاتحة جعلها المسلمون توثيقا لعقودهم، وعندما يذهب شخص لطلب يد من يريد أن يتزوجها يقرأون الفاتحة كنوع من التوثيق وبداية خير في قضية العقد الذي سوف ينشأ بين الطرفين.

هل قراءة الفاتحة من شروط الزواج؟

قال الشيخ أبواليزيد سلامة، الباحث الشرعي بهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن قراءة الفاتحة أثناء الخطوبة يعتبر أمر من أجل البركة فقط، وليس في الشرع أو السنة النبوية، لافتا إلى أن قراءة الفاتحة في الخطوبة ليس حراما.

وتابع الباحث الشرعى بهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، خلال حواره مع الإعلامية مروة شتلة، بحلقة برنامج «البيت»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الثلاثاء: «الذي يتلو القرآن الكريم من أجل الفضل والثواب العظيم، فما بالنا بالفاتحة الذي تعتبر بركة كبيرة من الله سبحانه وتعالى، فالبعض يستبشر بقراءة الفاتحة استبشارا بفتح أبواب الخير».

واستكمل: «الفاتحة ليست شرطا من شروط الزواج، لافتا أن أي عقد يتضمن شروط أو يترتب عليه أثر، والمرأة لم تصبح زوجته، هي فترة رغبة فقط في الزواج، ومن الممكن أي طرف أن يرفض الثاني وينتهى الأمر».

ماذا يحل للخاطب بعد قراءة الفاتحة

ماذا يحل للخاطب بعد قراءة الفاتحة، ورد فيه أن قراءة الفاتحة من غير إتمام العقد الشرعي لا يترتب عليها أحكامٌ شرعيةٌ؛ وتبقى الفتاة أجنبية عن خاطبها، وليس له ولاية عليها، ولا يتدخل في شؤونها، ولا يحلّ له مجالستها حتى يتمّ العقد الشرعي.

حكم قراءة الفاتحة عند الخطبة

الشيخ ابن باز: قراءة الفاتحة ما لها أصل

قراءة الفاتحة ما لها أصل... بينهما ليس لهذا أصل، الخطبة وحدها ما تكفي، وقراءة الفاتحة لا وجه لها في هذا المقام، وإنما تقرأ الفاتحة، والحمد عند العقد، إذا أراد العقد يقرأ السنة ما هو الفاتحة، يقرأ: إن الحمد لله نحمده ونستعينه... كما كان النبي ﷺ يفعل في الحاجة، خطبة الحاجة، ما هو يقرأ الفاتحة، يقرأ: إن الحمد لله.. إلى آخره، كما جاءت به السنة من حديث ابن مسعود في خطبة الحاجة، أما هذه فهذه من خرافات العامة، ومن أعمال العامة، إذا قرأ الفاتحة للربط بينهما، هذا ما له أصل، كلام ما له أصل، إنما الخطبة لا بأس بها، وكل منهم بالخيار، الخطبة ما تلزمهم، من شاء ترك هون.، من شاء هون هي تهون، وهم يهونون كل من شاء منهم التهوينة له يهون لا بأس، إنما العمدة على العقد.