الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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رياضة

رجال يد الأهلى يفوز على طلائع الجيش بالدوري

رجال يد الأهلى أمام
رجال يد الأهلى أمام طلائع الجيش، فيتو

رجال يد الأهلى، حقق الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادى الفوز على نظيره فريق طلائع الجيش في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الثلاثاء ضمن منافسات بطولة الدوري.

 

وأقيمت المباراة  فى تمام الساعة الرابعة عصرا اليوم الثلاثاء، وخلالها قدم رجال يد الأهلى  مباراة كبيرة بفضل الالتزام بتعليمات الجهاز الفني بقيادة الإسباني ديفيد ديفيز وحققوا الفوز بنتيجة 28-25.

فوز رجال يد الأهلى على هليوبوليس

 

وحقق الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي فوزًا مهمًّا على حساب نظيره فريق هليوبوليس، في اللقاء الذي جمع الفريقين يوم الجمعة الماضي ضمن منافسات بطولة الدوري.

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وأقيمت المباراة على صالة نادي هليوبوليس، وخلالها قدم اللاعبون مباراة كبيرة بفضل الالتزام بتعليمات الجهاز الفني بقيادة الإسباني ديفيد ديفيز.

وانتهى الشوط الأول بتقدم «رجال يد الأهلي» بنتيجة ١٨-١٠، ثم استمر التفوق لتنتهي المباراة بفوز الفريق بنتيجة ٣٦-٢٨.

 

رجال يد الأهلي يفوز على الخليج ويحصد المركز الخامس

وفاز الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي على الخليج السعودي، بنتيجة ٣٥-٣٤، في مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس التي أقيمت على الصالة الخضراء بالدمام، ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية «السوبر جلوب» التي تستضيفها السعودية.

 

وشهدت المباراة أداءً قويًّا من الفريقين، واستطاع فريق «رجال يد الأهلي» أن يعود بالنتيجة في آخر دقيقة، لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل، ليتم الاحتكام لرميات الجزاء، التي حسمت الفوز للأهلي بنتيجة ٥-٤.

 

بطولة كأس العالم للأندية

وكانت بعثة الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي، برئاسة محمد الغزاوي عضو مجلس إدارة النادي قد وصلت، وصلت إلى القاهرة قادمة من المملكة العربية السعودية، بعد مشاركتها ببطولة كأس العالم للأندية.

 

وقد حصد فريق رجال يد الأهلي المركز الخامس، بعدما تغلب على الخليج السعودي في آخر مباريات الفريق ببطولة كأس العالم للأندية.

 

وضمت بعثة «رجال يد الأهلي» كلًّا من الكابتن خالد العوضي مدير عام النشاط الرياضي، والكابتن ياسر لبيب رئيس جهاز كرة اليد، والإسباني ديفيد ديفيز، المدير الفني للفريق، ومحمد إبراهيم المدرب العام، وڤينيو لوسرت مدرب حراس المرمى، وهاني النجدي المدير  الإداري، ومحمد أبو زيد إداري الفريق، والدكتور مصطفى ناجي طبيب الفريق، ومعاونيه عمرو عصام وعبد الله حسن.

 

ومن اللاعبين: عبد الرحمن طه - محمد إبراهيم - عبد الرحمن حميد - إبراهيم المصري - محمد مجدي - نبيل شريف - أحمد خيري - سيف هاني «فوكس» - أحمد راضي - محسن رمضان - محمد لاشين - ياسر سيف - أحمد عادل - عمر خالد «كاستيلو» - عمر سامي - أحمد هشام «سيسا» - عبد العزيز إيهاب «زيزو» - محمود عبد العزيز «جدو» - إسلام راضي - عبد الرحمن فيصل- عمر خالد حسانين.

 

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