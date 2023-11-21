والدة طفلة تعدى عليها والدها بالمعصرة تكشف تفاصيل صادمة

استمعت نيابة المعصرة الجزئية إلى ربة منزل قام زوجها بالتعدي جنسيا علي ابنتهما بنطاق دائرة القسم، حيث بدأت حديثها قائلة: "ضربني وطردني من البيت ورفض أني أخذ بنتي معايا.. مكنتش أعرف ناوي على إيه”.



وقالت السيدة في تحقيقات النيابة: “منذ أن تزوجت به منذ ما يقرب من ستة عشر عامًا وهو شخص فاسد وغير متحكم في شهوته من تعاطي المخدرات أو الجنسية واعتاد على العلاقات النسائية وكنت دائما اترك له البيت ولا اترك ابنتي من حضني”.

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وتابعت: “يوم طردي من البيت وجدته يطلب مني طلبات في المنزل دون إعطائي مبلغ مالي لتنفيذها وعندما طلبت المال نشب بيننا خلاف جعله يتعدى علي بالضرب ويطردني وعندما طلبت أخذ ابنتي وملابسي رفض وقالي بنتك كبرت مش هتسيب بيت أبوه".



وأضافت السيدة: “لم أعلم ما كان ينوي لفعله وعقب مرور ما يقرب من شهر عقب محاولات للتواصل مع الفتاة التي منعها والدها من الخروج من البيت والاتصال بأحد تبين أن المتهم منذ تركها المنزل وهو يقتحم غرفة ابنته ويجبرها على ممارسة الرذيلة بالإكراه ويتعدى عليها بالضرب عندما ترفض مما تسبب في حالة نفسية سيئة لها وهذا ما جعلها تلجأ لخط نجدة الطفل للإبلاغ عنه والذين تمكنوا من الإبلاغ عنه وتم ضبطه"..



وتلقت غرفة نجدة الطفل، إخطارًا من سيدة تفيد بتعدي زوجها جنسيًا على ابنتها القاصر، فتم إبلاغ قسم شرطة المعصرة، الذي حرر محضرا بالواقعة، وتم إلقاء القبض على المتهم، والعرض على النيابة، التي قررت طلب تحريات المباحث حول الواقعة.



وأمرت النيابة بحبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات بتهمة هتك عرض ابنته واستدعاء المجني عليها لسماع أقوالها ووالدتها.