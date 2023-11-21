تصفيات كأس العالم، تعادل سلبي بين ليسوتو وبنين

تصفيات كأس العالم، تعادل منتخب بنين مع ليسوتو سلبيا بدون أهداف في إطار منافسات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

ورفع منتخب ليسوتو رصيده إلى نقطتين بعد هذا التعادل بينما حصل منتخب بنين على أول نقطة في التصفيات.

وفي التصفيات أيضا فاز المنتخب التونسي على نظيره مالاوي (1-0) في المباراة التي جمعتهما بملعب ''بينجو ستاديوم'' في إطار منافسات الجولة الثانية من التصفيات المؤهّلة لكأس العالم 2026.

وبعد انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي، تمكّن قائد المنتخب يوسف المساكني في الدقيقة 88 من تسجيل هدف المباراة من ضربة جزاء.

ولعبت تونس بتشكيل مكون من:بشير بن سعيد / ياسين مرياح / منتصر الطالبي / وجدي كشريدة / علي العابدي / إلياس السخيري / فرجاني ساسي / عيسى العيدوني / نعيم السليتي / يوسف المساكني / طه ياسين الخنيسي.

Advertisements

وكان المنتخب التونسي فاز على منتخب ساو تومي- بريسيب، بأربعة أهداف في افتتاح التصفيات، في ملعب حمادي العقربي برادس.

وتجرى المباريات بنظام دوري من دورين، وهو ما يعني خوض كل منتخب 10 لقاءات في مرحلة المجموعات، على أن تصعد المنتخبات المتصدرة، أصحاب الرصيد الأعلى من النقاط في كل مجموعة من المجموعات التسع، إلى المونديال مباشرة.

في المقابل، تلعب أفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثاني في المجموعات التسع، مباريات ملحق فيما بينها، حيث يتواجه كل منتخبين في الدور قبل النهائي بنظام خروج المغلوب، ويصعد الفائز منهما للنهائي.

ويتأهل المنتخب الفائز في نهائي ملحق كاف لمباراة الملحق العالمي التي تقام تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

مواعيد جولات تصفيات كأس العالم 2026

وكشف الاتحاد الأفريقي مواعيد جولات دور المجموعات، ولقاءات ملحق منتخبات كاف، وكذلك مباراة الملحق العالمي، حيث ستكون على النحو التالي:

الجولتان الأولى والثانية في الفترة من 13 إلى 21 نوفمبر 2023

الجولتان الثالثة والرابعة في الفترة من 3 إلى 11 يونيو 2024.

الجولتان الخامسة والسادسة في الفترة من 17 إلى 25 مارس 2025

الجولتان السابعة والثامنة في الفترة من 1 إلى 9 سبتمبر 2025.

الجولتان التاسعة والعاشرة في الفترة من 6 إلى 14 أكتوبر 2025.

دورة ملحق منتخبات كاف في الفترة من 10 إلى 18 نوفمبر 2025.

مباراة ملحق فيفا في مارس 2026.