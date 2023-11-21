الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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محافظات

اجتماع لمحافظ أسوان لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع الصرف الصحي بالشلال

اجتماع محافظ اسوان،فيتو
اجتماع محافظ اسوان،فيتو

عقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروع الصرف الصحي بالشلال، وذلك بحضور الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ، والعميد ياسر عبد الشافي السكرتير العام المساعد، بالإضافة إلى مديري ومسئولي فرع الهيئة القومية وشركة مياه الشرب والصرف الصحى، وأيضًا مسئولي الشركة المنفذة، ونائب رئيس مركز ومدينة أسوان.

وخلال الاجتماع حرص اللواء أشرف عطية على الاستماع لشرح موجز عن مكونات المشروع الذى وصلت نسبة التنفيذ فيه إلى 40% ويشمل إنشاء 3 محطات رفع الصرف الصحى الرئيسية بالشلال، بجانب محطتين رفع فرعيتين بشيشة والباتنيول.

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وقد كلف اللواء أشرف عطية بسرعة إجراء الإتصالات والتنسيق اللازم مع الجهات المعنية لسرعة الانتهاء من تنفيذ خط الإنحدار الرئيسى لمحطة صرف الشلال وبطول 300م، خلال شهر مع سرعة تلافى كافة العيوب الفنية المرصودة تمهيدًا لتسليم المحطة إبتدائيًا لشركة مياه الشرب والبدء فى تشغيلها خاصة أنه تم الإنتهاء من الأعمال الإنشائية فيها بنسبة 100%.

كما وجه بسرعة تنفيذ أعمال التسليك والتطهير والصيانة الدورية لخطوط وشبكات الصرف بالشلال مع سرعة التدخل والتعامل الفورى في حالة حدوث طفح أو كسورات لخطوط الصرف بالمنطقة.

وكلف محافظ أسوان المسئولين بسرعة اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة للبدء فى إنشاء محطتي رفع شيشة والباتنيول مع الالتزام بالبرنامج الزمنى لمراحل التنفيذ وضمان الانتهاء من المشروع بالكامل في المواعيد المقررة وتشغيله لتقديم خدمات الصرف الصحي للأهالي والمناطق السكنية بالشلال بالشكل المطلوب.

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