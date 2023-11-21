الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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اقتصاد

هيئة سوق المال السعودية توافق على طرح 10% من أسهم MBC للاكتتاب العام

مجموعة MBC، فيتو
مجموعة MBC، فيتو

وافقت هيئة سوق المال السعودية على طلب شركة "أم بي سي" تسجيل وطرح 10% من إجمالي أسهم الشركة، وفق بيان نشر على موقع الهيئة.

 

طرح 33.25 مليون سهم من MBC للاكتتاب العام

وجاءت الموافقة على طرح 33.25 مليون سهم من أسهم MBC للاكتتاب العام، ما يمثل 10% من إجمالي أسهم الشركة، بحسب وكالة بلومبرج.

 

ويفترض أن يتم هذا الإدراج خلال فترة تصل إلى 6 أشهر، نظرًا إلى أن موافقة الهيئة على الطلب تعتبر نافذة لفترة 6 أشهر من تاريخ قرار مجلس الهيئة، وتعد الموافقة ملغاة في حال عدم اكتمال طرح وإدراج أسهم الشركة خلال هذه الفترة.

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البورصة السعودية، فيتو

حجم امتلاك الحكومة السعودية من أسهم MBC

تمتلك الحكومة السعودية 60% من "MBC" والباقي يمتلكه المؤسس ورئيس مجلس الإدارة وليد الإبراهيم، أحد أغنى رجال الأعمال في المملكة.

 

تأسست الشركة في لندن عام 1991، ونقلت مقرها الرئيسي إلى دبي في الإمارات في عام 2002، ثم إلى العاصمة السعودية الرياض. المجموعة التي أطلقت أول قنوات فضائية عربية مملوكة للقطاع الخاص، تضم الآن أكثر من 17 قناة تلفزيونية وخدمة بث الفيديو "شاهد في أي بي".

 

MBC تخطط لطرح عام أولي في الرياض

في يوليو الماضي، نقلت "بلومبرج" عن أشخاص مطلعين أن "أم بي سي" تخطط لطرح عام أولي في الرياض.

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كما ذكرت "بلومبرج نيوز" في نوفمبر أن مصرفي "HSBC" و"جيه بي مورجان" يعملان أيضًا على طرح أسهم المجموعة السعودية المخطط له.

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