الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

السجن 6 سنوات لعاطل بتهمة التنقيب عن الآثار في البدرشين

محكمة الجيزة، فيتو
محكمة الجيزة، فيتو

 قضت محكمة جنايات الجيزة بمعاقبة عاطل بالسجن 6 سنوات مع الشغل، لاتهامه بالتنقيب عن الآثار لتحقيق ثروة طائلة بدائرة مركز البدرشين.

 

وجاء في أمر الإحالة  في القضية 27856 لسنة 2023 بدائرة مركز البدرشين، أن المتهم قام بالتنقيب عن الآثار في منزله بالاشتراك مع آخرين.

 

وبعد تقنين الإجراءات والتحريات، تم القبض على المتهم داخل منزله في قرية العزيزية بالمركز البدرشين وبحوزته أدوات الحفر.

 

وبمواجهته أمام جهات التحقيق اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع آخرين بغرض التنقيب عن الآثار وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتي أصدرت حكمها السابق.

Advertisements

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

البدرشين محكمة جنايات الجيزة مركز البدرشين الجيزة اخبار الحوادث

مواد متعلقة

المشدد 6 سنوات لعاطل بتهمة الشروع في قتل جاره في أوسيم

المشدد 5 سنوات لعامل قتل صديقه بالقليوبية

الأكثر قراءة

داليا زيادة كمان وكمان، الناشطة الحقوقية تدعم إسرائيل مجددا في حربها على غزة وتلتقي مسؤولين صهاينة، تحرض على مصر وشعبها

التعليم تستعد لتسليم الشهادات المؤمنة للمعلمين بمسابقة 30 ألف معلم.. وهذا راتب المعلمين الجدد ومسوغات التعيين

بايدن يتعرض لموقف محرج خلال خطابه في البرازيل، اعرف التفاصيل

تنبيه عاجل من الأوقاف بشأن حجز دور المناسبات

موقف علي معلول من مفاوضات بيراميدز

دفاع زوج المذيعة أميرة شنب: ربة المنزل هي المسئولة عن تربية الكلب (صور)

أسعار الفاكهة اليوم، انخفاض سعر البرتقال في سوق العبور

انطلاق قمة بريكس الافتراضية حول التطورات في غزة

Advertisements

منوعات

المزيد

5 أنواع من العقارب في السعودية، "الصفراء" لدغتها قاتلة، واكتشاف نوع "ليلي" جديد

خطر غامض يهدد الشعاب المرجانية في أمريكا

زفاف بـ "الكلاشينكوف"، ضبط وإحضار العريس

رعب في ألمانيا بسبب لعبة

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الأسماك اليوم، البوري يرتفع 5 جنيهات في سوق العبور

أسعار الفاكهة اليوم، انخفاض سعر البرتقال في سوق العبور

أسعار الخضراوات اليوم، انخفاض سعر الطماطم في سوق العبور

تراجع أسعار البيض والفراخ البلدي في بورصة الدواجن اليوم

المزيد

انفوجراف

6 رسائل لـ مصطفى مدبولي من مجلس النواب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم تناول السم في المنام وعلاقته بالشفاء من الأمراض وطول العمر

نص أذكار المساء، وفضل المواظبة عليها

هل يؤدى الحسد إلى الموت، أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية