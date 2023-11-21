السجن 6 سنوات لعاطل بتهمة التنقيب عن الآثار في البدرشين
قضت محكمة جنايات الجيزة بمعاقبة عاطل بالسجن 6 سنوات مع الشغل، لاتهامه بالتنقيب عن الآثار لتحقيق ثروة طائلة بدائرة مركز البدرشين.
وجاء في أمر الإحالة في القضية 27856 لسنة 2023 بدائرة مركز البدرشين، أن المتهم قام بالتنقيب عن الآثار في منزله بالاشتراك مع آخرين.
وبعد تقنين الإجراءات والتحريات، تم القبض على المتهم داخل منزله في قرية العزيزية بالمركز البدرشين وبحوزته أدوات الحفر.
وبمواجهته أمام جهات التحقيق اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع آخرين بغرض التنقيب عن الآثار وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتي أصدرت حكمها السابق.
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