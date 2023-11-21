حملات لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والزراعية بأسوان (صور)

وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بإستمرار الحملات المكبرة التى تنظمها الوحدات المحلية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية وجهات الولاية المختلفة لإزالة كافة التعديات على الأراضى أملاك الدولة تنفيذًا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وطبقًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وبالمتابعة الدورية للواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية وذلك للحفاظ على حق الشعب والتصدى بكل حزم للمخالفيين والمتعديين مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم.

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ومن جانبه أكد إبراهيم سليمان رئيس مركز ومدينة إدفو بأنه بناءًا على توجيهات محافظ أسوان تم تنظيم حملة مكبرة إستهدفت تنفيذ 4 قرارات إزالة لتعديات على الأراضى الزراعية بقرية الرمادى بحرى بمساحة إجمالية ألف و50 م2،مشيرًا إلى أن الحملة شارك فيها مسئولى الإدارة الزراعية وقوات من مركز الشرطة، بالإضافة إلى رؤساء الوحدات القروية والعمال والفنيين المدعمين باللوادر وسيارات النقل الثقيل.

وفى نفس السياق أوضح شوقى مصطفى رئيس مركز ومدينة كوم أمبو بأنه بناءًا على تعليمات المحافظ تم تنفيذ حملة مكبرة إستهدفت إزالة عدد ٩ حالات تعدي على أرض زراعية بقرية العباسية بمساحة ألف و986 م2، لافتًا إلى أنه جارى مواصلة ومتابعة الحملات لإزالة كافة أشكال التعديات وحماية أملاك الدولة.

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