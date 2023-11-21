الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

بايدن يتعرض لموقف محرج خلال خطابه في البرازيل، اعرف التفاصيل

بايدن، فيتو
بايدن، فيتو

أراد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن يشير فيما يبدو إلى مغنية البوب تايلور سويفت، لكن بدلًا من ذلك اختلط عليه الأمر وأشار إلى كل من مغنية البوب بريتني سبيرز والمغنية والممثلة بيونسيه.

ووفق صحيفة "ميرور"، جاء ذلك في خطاب ألقاه بمناسبة عيد الشكر، إذ علق متمتمًا بحيرة: "هذا أصعب من الحصول على تذكرة لجولة عصر النهضة، أو لجولة بريتني.. الجو حار نوعًا ما في البرازيل الآن".

ولم يعرف ماذا أراد الرئيس الأمريكي تحديدًا بخطابه، ولكن بالإشارة إلى البرازيل، والتي أحيت فيها تايلور سويفت حفلًا مؤخرًا، وحظيت بجماهيرية غير مسبوقة هناك.. فمن المحتمل أن هذا ما كان يقصد قوله، خاصة أن بريتني سبيرز ليس لها أي جولات في البرازيل الآن.

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وأشار تعليق بايدن المبهم، كالعديد من خطاباته، إلى الظروف المروعة التي شهدها حفل تايلور سويفت في ريو دي جينيرو، حيث توفيت إحدى الحاضرات في الحفل، نتيجة الحر الشديد.

واضطرت تايلور سويفت إلى إرجاء بقية جولتها بعد حادثة الوفاة، بسبب مخاوف بشأن إجراءات السلامة رغم أن السبب الرسمي للوفاة لم يُعلن بعد.

وأثار تعليق بايدن على حفلة تايلور سويفت، العديد من الانتقادات، إذ أثار خلطه غضبًا لدى الأمريكيين، وكتب أحدهم: "لقد قدمت كل من بيونسيه وتايلور للاقتصاد الأمريكي أكثر مما قدمه، وينبغي شكرهما".

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