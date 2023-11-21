الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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محافظات

محافظ أسوان يتابع معدلات التنفيذ الجارية بمشروع تغطية مصرف السيل (صور)

اجتماع محافظ أسوان،
اجتماع محافظ أسوان، فيتو

 شدد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على ضرورة تكثيف الجهود لسرعة إزالة كافة التعارضات الخاصة بالبنية التحتية والمرافق العامة والتى تؤثر على نسب تنفيذ الأعمال الجارية بالمرحلة الثانية من مشروع تغطية مصرف السيل.

 أضاف أن رفع الوعى بأهمية هذا المشروع الحيوى ودوره فى القضاء على أكبر بؤرة للتلوث وإحداث نقلة حضارية ملحوظة لمناطق حى شرق المدينة تساهم فى تحقيق حلم المواطنين بعد مرور عقود من السنين.

 جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده محافظ أسوان للتعرف على الموقف الحالى ونسب التنفيذ الجارية بمشروع تغطية مصرف السيل، وذلك بحضور الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ، واللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد، بالإضافة إلى مديري الرى وشركة مياه الشرب والصرف الصحى، ومسئولى الإسكان والكهرباء والشركة المنفذة، وأيضًا نائب رئيس مركز ومدينة أسوان.

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وخلال الاجتماع حرص اللواء أشرف عطية على متابعة حجم الأعمال الجارية والتعرف على نسب التنفيذ فيها حيث وصلت نسب التنفيذ بالقطاع السادس إلى 90% بطول 374م بداية من كوبرى المطحن وحتى كوبرى الإسعاف، فيما جارى بالتوازى إنتهاء الأعمال الخاصة بتركيب مواسير التحويل اللازمة لتغير مسار المياه والبدء فى أعمال تغطية القطاع الخامس بطول 340م بداية من كوبرى الإسعاف وحتى كوبرى الناصرية.

وقد كلف اللواء أشرف عطية مسئولى الصرف الصحى بالمتابعة الدورية لأعمال التسليك والتطهير وإصلاح الكسورات وغيرها من إجراءات الإحلال والتجديد لخطوط وشبكات الصرف وخاصة فى قطاعات العمل الجارية بالمشروع.

وشدد على أهمية التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية من أجل إعداد المخططات والرسومات الهندسية اللازمة لأعمال اللاند سكيب واستغلال المساحات الناتجة من التغطية فى توسيع الطريق ونشر المسطحات الخضراء والحدائق والمتنزهات العامة لتتحول المنطقة لبانوراما جمالية تمثل قيمة مضافة إلى ملحمة التطوير والتجميل التى يتم تنفيذها بإصرار وعزيمة وبروح الفريق الواحد من كافة الجهات لتحسين جودة الحياة للمواطنين وخلق متنفس ترفيهى لمواطنى شرق المدينة.

 

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​ أسوان مشروعات مصرف السيل مشروع

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