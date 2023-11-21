الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

وزيرة الهجرة تصل إلى الإمارات لحث المصريين بالخارج على المشاركة في الانتخابات الرئاسية

زيارة وزيرة الهجرة
زيارة وزيرة الهجرة لدبي، فيتو

وصلت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إلى مدينة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن محطات جولاتها الخارجية لتحفيز المصريين بالخارج على المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، حيث استقبلها قنصل عام مصر في دبي والإمارات الشمالية السفير أشرف الديب.

زيارة وزيرة الهجرة لدبي 

ومن المقرر أن يتضمن نشاط وزيرة الهجرة في دبي عقد لقاء مع أقطاب وأبناء الجالية المصرية باعتبارها من الجاليات المهمة والمتميزة في عدة مجالات، وذلك للبناء على المكتسبات التي تحققت للمصريين بالخارج من حقوق سياسية والتي يجب استمرارها وزيادتها، مما سينعكس على تمثيل مناسب لهم في كل خطط الدولة المستقبلية، مشيرة إلى أنه من المقرر إجراء انتخابات المصريين بالخارج أيام الجمعة والسبت والأحد 1 و2 و3 ديسمبر ‏المقبل.

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كما يتضمن نشاط  الوزيرة أيضًا عقد لقاء مع كبار المستثمرين المصريين بدولة الإمارات لاستعراض آخر التطورات الجارية لتأسيس الشركة الاستثمارية للمصريين بالخارج، فضلا عن أبرز المحفزات الاستثمارية التي إتاحتها الدولة المصرية لتشجيع المستثمرين وجذب رؤوس الأموال، للاستفادة من الإصلاحات التشريعية والبنية التحتية المتميزة.

 مبادرة شارك بصوتك

هذا وتؤكد وزيرة الهجرة على أهمية الحفاظ على المكتسبات الدستورية لأبنائنا بالخارج في عهد الجمهورية الجديدة، وفي مقدمتها حق المشاركة في الانتخابات والاستحقاقات الدستورية، مضيفة أن اللقاءات المباشرة بالمصريين في الخارج تأتي استكمالا لجهود التوعية التي قامت بها الوزارة ضمن مبادرة "شارك بصوتك" التي التقت خلالها العديد من الجاليات المصرية بالخارج، افتراضيا عبر "فيديوكونفرانس" قبيل الانتخابات الرئاسية المصرية، هذا إلى جانب الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في مصر.

 

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