المذيعة أسما إبراهيم: هذه حقيقة الأجور المليونية لضيوف برنامجي.. ولا أهتم بالمعارك لأن عملي يتحدث عني (حوار)

>> تقديم موسم رابع من برنامجي دليل عملى على نجاحه وتميزه

>> شخصيا لا أعرف معظم أجور الفنانين لأنه أمر خاص بالقناة والفنان

>> حبر سري «براند» وليس مجرد برنامج وينتهى ومختلف عن البرامج المشابهة

>> سر نجاح أى شخص التركيز فى عمله فقط دون النظر إلى الغير

>> كل شخص ناجح يتعرض لحروب وهجوم وشائعات مغرضة ومحبطة

>> حلقات هالة سرحان وقرداحى والفقى والشوباشى الأحب إلى قلبى

نفت المذيعة أسما إبراهيم أن يكون السبب الرئيس لظهور نجوم الصف الأول من الفنانين فى برنامجها “حبر سري” الذى انطلق الجزء الرابع منه مؤخرا هو الأجور الفلكية التى يحصلون عليها، مشددة فى حوار مع «فيتو» أنها لا تعلم شيئًا عن تلك الأجور ولا تفاصيلها، باعتبارها أمرًا يتعلق بإدارة القناة الناقلة للبرنامج.

وترى “أسما” أن برنامجها حقق نقلة نوعية فى برامج الهارد توك شو، بسبب طبيعة محتواه ومضمونه ونوعية ضيوفه، مشيرة إلى أن “حبر سري” أصبح “براند” بين البرامج التليفزيونية.

وقالت إن “حبر سري” ليس برنامجًا ترفيهيا، ولكنه ينتمى إلى نوعية برامج الهارد توك شو، مؤكدة أن عناصر عديدة تضافرت لإنجاح البرنامج من بينهم المخرج ميلاد أبى رعد.

وكشفت الإعلامية الشابة أنها تدين بالفضل الكبير للإعلامية هالة سرحان التى تعلمت منها الكثير، معربة عن سعادتها البالغة باستضافتها فى إحدى حلقات البرنامج، وإلى نص الحوار:

*فى البداية هل كانت تتوقع أسما إبراهيم نجاح برنامج «حبر سري» منذ انطلاق موسمه الأول؟

النجاح يأتى أولا بفضل الله سبحانه وتعالى، وثانيا بالمجهود والتعب، فتوقعاتى نجاح البرنامج بعد العمل الكبير الذى بذلناه لإخراج هذا البرنامج، ويكون حبر سرى «براند» وليس مجرد برنامج وينتهى، فالكثير عملوا على نجاح البرنامج خلف الكاميرات وقناه القاهرة والناس، بذلك مجهود جبار بجانب المخرج العبقرى ميلاد أبى رعد.

*هل تعتقدين أن برنامج “حبر سري” أصبح برنامجا ناجحا ومعروفا بين البرامج التليفزيونية؟

برنامج حبر سرى هو من نوعية الهارد توك شو وأظنه مختلفا عن البرامج المشابهة، وأعتقد أن تقديم موسم رابع من البرنامج دليل عملى على نجاحه وتميزه.

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*هناك أقاويل كثيرة تتردد على السوشيال ميديا بأن النجوم يظهرون مع أسما إبراهيم بسبب الأجور المليونية، ما تعليقك على هذا الأمر؟

السوشيال ميديا كل دقيقة تشيع شائعة مختلفة، وهذا الكلام ليس حقيقيا على الإطلاق، وأنا شخصيا لا أعرف معظم أجور الفنانين لأنه أمر خاص بالقناة والفنان، أنا أقوم بدورى الإعلامى فقط.

*كيف ترى أسما إبراهيم المنافسة مع البرامج الأخرى من وجهة نظرها؟

المنافسة أن تركز فى عملك فقط دون النظر إلى الغير، فأنا أؤمن بأن سر نجاح أى شخص التركيز فى عمله وانتظار توفيق ربنا.

*ما هو سر حب أسما إبراهيم للإعلامية القديرة هالة سرحان؟

الدكتورة هالة سرحان هى من حببتنى فى مجال الإعلام، فعندما كنت طالبة فى كلية الإعلام كنت أقوم بمشاهدة حلقات برنامجها لتكوين مرجعا لى فى المذاكرة، وأنا أعتبرها من أهم الإعلاميات المصريات، وعلمت العديد من الإعلاميين المعنى الحقيقى للإعلامى وليس مجرد شخص يظهر على الشاشة، وعندما أستضفتها فى برنامج حبر سرى كان شرفا كبيرا أن أستضيف أستاذتى، وهى دائمًا على تواصل معى، وتوجه لى العديد من النصائح.

*هل أسما إبراهيم تتعرض لحروب بسبب نجاح «حبر سرى»؟

بالتأكيد فكل شخص ناجح يتعرض لحروب وهجوم وشائعات مغرضة ومحبطة من أشخاص معلومة وغير معلومة، ولكنى كما قلت لك أننى لا أركز فى تلك الأشياء لأنها تؤخر أى شخص ولا تقدم له أى جديد، فأنا أترك عملى يتحدث عنى فقط.

*ما تعليق أسما إبراهيم على الأقاويل التى تتردد من حين لآخر عن منافستك مع الإعلامية بسمة وهبة؟

بسمة وهبة إعلامية لها تاريخ فى المجال الإعلامي، ومتميز باللون الخاص بها، وأنا مع احترامى الكبير لها فهى تقدم نوعا مختلفا تماما عما أقدمه، فكل منا له الطابع فى تقديم البرامج.

*هل هناك حلقة معينة من حلقات برنامج حبر سرى لها مكانة خاصة فى قلبك؟

أعتز بجميع حلقات البرنامج، لأننا حقيقة بذلنا بها مجهودا كبيرا، ولكن هناك العديد من الحلقات التى سعدت بتقديمها أمام عدد كبير من الكبار من الإعلاميين والسياسيين من بينهم حلقة هالة سرحان والإعلامى جورج قرداحى والدكتور مصطفى الفقى وفريدة الشوباشى.



الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ "فيتو".

