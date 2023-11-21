النيابة الإدارية تزور جناح وزارة العدل المتطور

قام المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، بزيارة جناح وزارة العدل بمعرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا (ICT)، وسط حضور كبير لقامات ورموز وقيادات وزارة العدل، والجهات والهيئات القضائية، وكبار رجال الدولة.

وصاحبه خلال الزيارة، وفدًا رفيع المستوى ضم كلًا من: المستشارعبد الناصر خطاب، والمستشارعبد الحليم محمود، عضوي المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار الدكتور محمد أبو ضيف - الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار منتصر عبد العال - مدير إدارة النيابات، والمستشارمحمد سمير - مدير مركز الإعلام والرصد، والمستشار أحمد عبد البديع - مدير مكتب رئيس الهيئة، والمستشارمحمد صلاح - مدير وحدة العلاقات العامة والمراسم.

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النيابة الإدارية



وتَضَمَّن جناح وزارة العدل بالمعرض عرض لأحدث المشروعات التكنولوجية والخدمات الإلكترونية التي تقدمها الوزارة تحت قيادة المستشار عمر مروان – وزير العدل، من خلال التحول الرقمي والتطور التكنولوجي غير المسبوق نحو ميكنة اجراءات التقاضي وخدمات الشهر العقاري.



من جانبه، أعرب المستشارحافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية، عن عميق شكره للمستشار عمر مروان - وزير العدل، لدعوته الكريمة، وبالغ تقديره للدعم المستمر والمتواصل منه، لكافة الجهات والهيئات القضائية، بما ساهم في أن تقطع النيابة الإدارية خطوات كبرى في مجال التحول الرقمي وميكنة دورة العمل بالمكاتب الفنية والأفرع والنيابات والإدارات والوحدات المتخصصة، وأكد سيادته على حرصه على وضع ملف التحول الرقمي والميكنة الشاملة على رأس أولوياته لتحقيق طفرة في منظومة العمل بالنيابة الإدارية، وبما يحقق مفهوم العدالة الناجزة وإعلاء سيادة القانون.

صرح بذلك المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير

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