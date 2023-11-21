الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

سياسة

رفع جلسة النواب دون تحديد موعد عودة الانعقاد

البرلمان،فيتو
البرلمان،فيتو

أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، رفع الجلسة العامة للمجلس، دون تحديد موعد عودة الانعقاد.

وقال: عملا بما نصت عليه اللائحة في هذا الشأن، أعرض على الأعضاء، رفع الجلسة العامة، دون تحديد عودة الانعقاد، على أن يتم إخطاركم بالجلسة المقبلة عند تحديدها.

ونظمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، ضوابط عقد الجلسات العامة، حيث تنص المادة (277) على: جلسات المجلس علنية، ويٌحدد المجلس في بداية كل دور انعقاد مواعيد دورية لعقد الجلسات، ويجوز بموافقة المجلس تعديل هذه المواعيد.

Advertisements

ولرئيس المجلس تأجيل الجلسة عن الميعاد المحدد لها إذا اقتضت الحاجة ذلك، ويخطر الأعضاء بالتأجيل وموعد الجلسة المقبلة.

وللمجلس تأجيل الجلسة لموعد غير محدد، وفي هذه الحالة يحدد رئيس المجلس موعد الجلسة المقبلة ويخطر به الأعضاء.

ولرئيس المجلس أن يدعو المجلس للانعقاد قبل الجلسة المحددة كلما اقتضت الحاجة ذلك، أو بناء علي طلب رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الوزراء.

وأعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وقوفِ مجلس النواب  مُتَمَتْرِسًا خلفَ الرئيسِ عبد الفتاح السيسي، رئيسِ الجمهوريةِ، والحكومةِ المصريةِ،برئاسةِ الدكتور مصطفى مدبولي، في كلِّ ما تتخذُهُ من إجراءاتٍ لحمايةِ الوطنِ، من أيةِ محاولاتٍ مستترةٍ للمساسِ به، فالدفاعُ عن الوطنِ، هو دفاعٌ عن الإنسانِ المصريِّ،وعن هُوِيَتِهِ، وتاريخِهِ، يُبْذَلُ لهُ كلُّ غالٍ ونفيس.

 

وقال: نؤكدَ من داخلِ قاعةِ مجلسِ النوابِ المصريِّ، تلك القاعةُ النابضةُ بروحِ الشعبِ المصريِّ، وضميرهِ الحيِّ على رفضِ المجلسِ القاطعِ؛ لإكراهِ الفلسطينيين على النزوحِ داخليًا أو تهجيرِهم قسريًا خارجَ أراضيهم، وتحديدًا صوبَ الأراضي المصريةِ في سيناء.

 

وطالب سلطاتِ الدولةِ المصريةِ كافة، بأن تتعاضدَ في مواجهةِ أيةِ محاولاتٍ للتهجيرِ القسري للفلسطينيين إلى الأراضيِ المصريةِ، لما في ذلك من اعتداءٍ خطيرٍ على أراضيها ومساسٍ بأمنها.

 

وقال: مجلسَ النوابِ من جانبهِ–وبصفتهِ السلطةَ التشريعية- يسعى دومًا إلى الحفاظِ على مصالحَ الدولةِالعليا من كافةِ مخاطرَ الاعتداء - سواءً أكانت من جهةِ الداخلِ أو الخارجِ- من خلال ما يسنهُمن تشريعاتٍ تُجرمُأيةَ اعتداءاتٍ على أمنِ الدولةِ المصريةِ.

 

وأكد جبالي، أن البيئةَ التشريعيةَ المصريةَ تتضمنُ مجموعةً من التشريعاتِ الكفيلةِ بردعِ محاولاتِ الاعتداِء على أمنِها،سواءً من الداخلِ، أو الخارجِ، فارضةً عقوباتٍ رادعةٍ لها، غَايتُها إقرارُ الأمنِ في ربوعِ الوطنِ، وحمايةِ أنظمتهِ وسلطاتِه،وفي مقدمةِ تلكَ التشريعاتِ قانونُالعقوباتِ، الذي أفردَ في الكتابِ الثانيِ منهُ تنظيمًا عقابيًا متكاملًا للجرائمِ المضرةِ بأمنِ الحكومةِ من الخارجِ والداخلِ، وكذا قانونُ مكافحةِ الإرهابِ؛ الذي اعتبر كلَّاستخدامٍ للقوةِ أو العنفِ أو التهديدِ أو الترويعِ في الداخلِ أو الخارجِ عملًا إرهابيًا، متى كان الغرضُ منه الإخلالُ بالنظامِ العام، أو تعريضُ سلامةِ المجتمعِ أو مصالحهِ أو أمنهِ للخطرِ، أو الإضرارُ بالوحدةِ الوطنيةِ أو الأمنِ القوميِ.والتشريعاتُ المصريةُ تتوافقُ بشكلٍ تامٍ مع المواثيقِ والمعاهداتِ الدوليةِ التي صادقت عليها مصرُ، وأخصَها اتفاقيةُ جنيف الرابعةُ بشأنِ حمايةِ الأشخاصِ المدنيين في وقتِ الحربِ.

وطالب رئيس مجلسُ النوابِ، المجتمعِ الدوليِّ؛ بضرورةَ الضغطِ الجادِ،والفعّالِ، وصولًا للوقفِ الفوريِّ لإطلاقِ النارِ، وتأمينِ النفاذِ الكاملِ للمساعداتِ الإنسانيةِ والإغاثيةِ؛ للسكانِ الفلسطينيين في غزة، بما يضمنُ استعادةَ الضرورياتِ الأساسيةِ للحياة.

وقال حنفي جبالي: مجلسُ النوابِ، إذ يهمسُ في أذنِ الأطرافِ الدوليةِ، ذاتِ المعاييرِ المزدوجةِ، التي تُبدي في العلنِ أنها نصيرةٌ لحقوقِ الإنسانِ؛ومع ذلك،تدعمُ دولة الإحتلال في أفعالِه المُشينةِ تجاهَ الشعبِ الفلسطينيِّ،أن دعمها للأفكارِ الهدامة التيتقفُ حائلًا أمامَ مسارِ وقفِ نزيفِ الدماءِ الحاصلِ في الأراضي الفلسطينيةِ المحتلةِ يعني مُشاركتَها في تحملِ مسئوليةِ ما يُرتكبُ من انتهاكاتٍ وجرائمَ ضدَّ الفلسطينيين.

 

وتابع: مجلسَ النوابِ لا يمكنُهُ أن يَغمِطَ الشعبَ المصريَّ ومؤسساتِنا الإعلاميةَ الوطنيةَ حقَهم تجاهَ الأحداثِ في غزة، حيثُ استطاعَ الشعبُ المصريُّ، من إحداثِ تغييرٍ جذريٍّ في الرأيِّ العامِّ العربيِّ، والدوليِّ، تجاه حقيقةِ القضيةِ الفلسطينيةِ،ودفعِ الكثيرين فى كلِّ أنحاءِ العالمِ؛ لإعادةِ النظرِ في مواقفِهم تجاهَ تلك القضية، بينما استطاعَ الإعلامُ المصريُّ - العامُّ، والخاص- من كسرِ النمطيةِ، وتحدي التابوهاتِ في تناولِ القضيةِ الفلسطينيةِ،وسعى نحوَ تغطيةٍ إعلاميةٍ فريدةٍ،هدفُها نقلُ ما يدورُ من أحداثٍ على الأراضي الفلسطينيةِ، وتحليلٌ دقيقٌ لمُجرياتِها؛على نحوٍ أسهم في تعزيزِ العمقِ المعرفيِّ لدى المتابعين -سواءً داخلَ مصرَ، أو خارجِها - تجاهَ القضيةِ الفلسطينيةِ؛ لذا تحيةُ إعزازٍ لشعبِ مصرَ الكريمِ، الذي طالما ظهرَ معدنُهُ الأصيلُ في الشدائدِ والأزماتِ، وتحيةٌ لمؤسساتِنا الإعلاميةِ على عملِها الدؤوبِ، ونشدُّ مِنْ أزرِها نحوَ مواصلةِ العملِ الجاد، ونقلِ الحقيقةِ في زمنٍ عزتْ فيه المصداقية.

 

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الأكثر قراءة

الأرصاد تنصح المواطنين بارتداء الجواكت فى هذا التوقيت

زفاف بـ "الكلاشينكوف"، ضبط وإحضار العريس

فيلم أولاد حريم كريم يحقق رقما ضعيفا في شباك التذاكر أمس

رئيس لافيينا يكشف كواليس استقالة أحمد عيد عبد الملك

جيش الاحتلال يطالب سكان غزة بالتوجه للجنوب فورًا

قتلوا البراءة في مهدها.. إحصائية صادمة عن أطفال غزة من بداية طوفان الأقصى (إنفوجراف)

أميرة أديب عن حفل زفاف نجل عمها عمرو أديب: إحنا أخوات ومكنتش فاهمة إيه اللي بيحصل

مصطفى مدبولي: أي نزوح للفلسطينيين سيكون لمصر رد حاسم وفق القانون الدولي

Advertisements

منوعات

المزيد

زفاف بـ "الكلاشينكوف"، ضبط وإحضار العريس

رعب في ألمانيا بسبب لعبة

أخطر من أنفلونزا الطيور وكورونا، "x" فيروس خارق يهدد بوباء عالمي جديد

الحادث الثالث خلال 24 ساعة، مقتل وإصابة 4 في إطلاق نار في أوهايو الأمريكية

المزيد

خدمات

المزيد

تراجع أسعار البيض والفراخ البلدي في بورصة الدواجن اليوم

سعر جرام الذهب، أخر تطورات أسعار المعدن الأصفر اليوم الثلاثاء 21-11-2023

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 21-11-2023 في بداية التعاملات

استقرار سعر اليوان الصيني في البنك المركزي اليوم الثلاثاء 21-11-2023

المزيد

انفوجراف

6 رسائل لـ مصطفى مدبولي من مجلس النواب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

نص أذكار المساء، وفضل المواظبة عليها

هل يؤدى الحسد إلى الموت، أمين الفتوى يجيب

تفسير رؤية شرب ماء زمزم في المنام وعلاقتها بالترقية فى العمل

المزيد
الجريدة الرسمية