الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

وزير الخارجية السعودي: لا يمكن الحديث عن مستقبل غزة قبل وقف إطلاق النار

وزير الخارجية السعودي
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، فيتو

أعلن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، اليوم الثلاثاء، أنه  من الضروري تفعيل آلية المحاسبة الدولية في ضوء الانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة.

 وقال وزير الخارجية السعودي إن  استمرار إسرائيل في انتهاك قواعد القانون الدولي يضعف شرعية النظام الدولي، وذلك حسبما أفادت شبكة وقناة “سكاي نيوز” عربية، في نبأ عاجل.

 وأضاف: لا يمكن الحديث في هذه المرحلة عن مستقبل غزة قبل وقف إطلاق النار وكافة أشكال العنف ضد المدنيين.

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 وقبل وقت سابق بحث وزير الخارجية السعودي، مع نظيره البرتغالي جواو غوميز كرافينيو، وجوزيب بوريل الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، تطورات الأوضاع في غزة ومحيطها، مع استمرار التصعيد العسكري وتضرر المدنيين العزل.

وثمّن الأمير فيصل بن فرحان خلال الاتصال، تأييد البرتغال قرار الأمم المتحدة الصادر الجمعة الماضي، والذي يهدف إلى وقف فوري لإطلاق النار، وإقامة هدنة إنسانية عاجلة في قطاع غزة المحاصر.

وبحث الجانبان سبل دعم الجهود الرامية إلى وقف التصعيد، ومنع التهجير القسري لسكان غزة، ومناقشة أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤوليته تجاه ذلك، وإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية بما يمنع تفاقم الأزمة الإنسانية، والعودة إلى مسار السلام العادل والشامل للقضية الفلسطينية

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