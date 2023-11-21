الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

تواصل المؤتمرات الجماهيرية من الأحزاب والجهات لدعم المرشح السيسي.. إنجازات الرئيس الأبرز

مؤتمرات حاشدة لدعم
مؤتمرات حاشدة لدعم المرشح السيسي، فيتو

استكمالًا لإبراز الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي مؤتمرات الدعم والتأييد لكافة الجهات والكيانات الداعمة، نستعرض أبرز فعاليات الجهات الداعمة للمرشح عبد الفتاح السيسي  خلال الساعات الماضية 

حزب مستقبل وطن

- نظمت أمانتي قطاع الأعمال والسياحة المركزيتين بحزب مستقبل وطن مؤتمرًا حاشدًا لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي والتأكيد علي أهمية المشاركة الايجابية والفعالة.

- ‏تظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الاسماعيلية مؤتمرًا حاشدًا بإستاد الإسماعيلية لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي كما تم التأكيد على ضرورة مشاركة المرأة في الاستحقاق الرئاسي القادم.

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حزب حماة الوطن

- نظمت أمانة محافظة أسوان بحزب حماة الوطن مؤتمرًا جماهيريًا لدعم وتأييد المرشح عبدالفتاح السيسي والتأكيد علي أهمية المشاركة الايجابية والفعالة في الاستحقاق الرئاسي القادم.

- ‏نظمت أمانة محافظة الفيوم بحزب حماة الوطن ندوة توعوية نسائية بمركز سنورس لإعلان الدعم الكامل للسيد للمرشح عبد الفتاح السيسي والتأكيد علي أهمية دور المرأة المصرية كما قاموا بعرض بعض إنجازات  المرشح.

- ‏نظمت أمانة ببندر الفيوم بحزب حماة الوطن بتنظيم لقاء جماهيري من أجل دعم المرشح عبد الفتاح السيسي والتأكيد علي أهمية المشاركة الايجابية والفعالة.

- ‏ نظمت أمانة حزب حماة الوطن بمحافظة الفيوم بالحزب بتنظيم مؤتمرًا حاشدًا بمركز سنورس لإعلان الدعم الكامل للسيد المرشح عبد الفتاح السيسي لاستكمال نهضة مصر داخليًا وخارجيًا.

حزب الإصلاح والنهضة 

- أطلقت أمانة حزب الإصلاح والنهضة بالاسكندرية مبادرة مصر تختار الرئيس وتنظيم مؤتمر شبابي لزيادة وعي الشباب وتشجيعهم علي المشاركة الايجابية والفعاله في العملية الانتخابية ودعم المرشح عبد الفتاح السيسي.

- ‏نظمت أمانة حزب الإصلاح والنهضة بمحافظة البحيرة مسيرة شبابية حاشدة ضمن فعاليات حملة مصر تختار الرئيس وذلك لتوعية المواطنين وحثهم علي المشاركة في العملية الانتخابية القادمة ودعم وتأييد المرشح عبد الفتاح السيسي.

- نظمت أمانة ‏حزب الاصلاح والنهضة بمحافظة البحيرة مبادرة مصر تختار الرئيس والالتقاء بعدد من القيادات الشعبية محافظة البحيرة للتأكيد على دعم  المرشح عبد الفتاح السيسي وأهمية المشاركة الايجابية والفعاله.

حزب مصر الحديثه

- نظمت أمانة حزب مصر الحديثه بمحافظة الشرقية مؤتمرًا حاشدًا لدعم المرشح عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية 2024 وذلك بمركز فاقوس واستعراض إنجازات السيد المرشح عبد الفتاح السيسي وضرورة توعية المواطنين بأهمية المشاركة في العملية الانتخابية.
 

النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج

- نظمت النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج بمحافظة الدقهلية مؤتمرا حاشدا بمدينة ميت غمر بمشاركة الالاف من عمال الغزل لدعم وتأييد المرشح عبد الفتاح السيسي.


الاتحاد العام لشباب العمال

نظم الإتحاد العام لشباب العمال مؤتمرًا حاشدًا بمحافظة الفيوم لدعم المرشح عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة

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