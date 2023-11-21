الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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اقتصاد

تباين أداء مؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات اليوم

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

 تباين أداء مؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.04%  عند مستوى 24749 نقطة، وصعد  مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.8%  عند مستوى 29577 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.53%  عند مستوى 10542 نقطة.

 كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.07%  عند مستوى 4924 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة  1.02 %  عند مستوى 7228 نقطة. 

 

تداولات جلسة الإثنين 

تراجعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الإثنين، وخسر رأس المال السوقي 13 مليار جنيه عند مستوى 1.666 تريليون جنيه. 

وهبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 24760 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.78% ليغلق عند مستوى 29814 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.53% ليغلق عند مستوى 10542 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.07% ليغلق عند مستوى 4856 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.11% ليغلق عند مستوى 7155 نقطة. 

 

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تداولات بداية الأسبوع 

ارتفعت مؤشرات البورصة بختام  تعاملات، الأحد، وربح رأس المال السوقي 31 مليار جنيه عند مستوى 1.679 تريليون جنيه. 

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.12% ليغلق عند مستوى 24899 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.84% ليغلق عند مستوى 30049 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.12% ليغلق عند مستوى 10598 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 4909 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.07% ليغلق عند مستوى 7236 نقطة. 

 

تداولات جلسة نهاية الأسبوع 

 وارتفعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات، الخميس الماضي، آخر جلسات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 16 مليار جنيه عند مستوى 1.648 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.01% ليغلق عند مستوى 24383 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.99% ليغلق عند مستوى 29506 نقاط، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.99% ليغلق عند مستوى 10378 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 4865 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.1% ليغلق عند مستوى 7159 نقطة.

 

تداولات جلسة الأربعاء 

ارتفعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات، الأربعاء الماضي، وربح رأس المال السوقي 15 مليار جنيه عند مستوى 1.632 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.02% ليغلق عند مستوى 24138 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي  30 محدد الأوزان" بنسبة 0.8% ليغلق عند مستوى 29215 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.07% ليغلق عند مستوى 10276 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 4819 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.77% ليغلق عند مستوى 7081 نقطة.

 

تداولات منتصف الأسبوع 

وارتفعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الثلاثاء الماضي، منتصف تعاملات الأسبوع وسجل رأس المال السوقي نحو 1.617 تريليون جنيه، لتربح نحو 3 مليارات جنيه. 

 وارتفع  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.25% عند مستوى 23894 نقطة، واستقر مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان"  عند مستوى 28983 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.23% عند مستوى 10217 نقطة. 

كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.23%  عند مستوى 4802 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.1% عند مستوى 7027 نقطة.

 

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