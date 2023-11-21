الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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محافظات

استقرار الأحوال الجوية فى الإسكندرية

استقرار الأحوال الجوية
استقرار الأحوال الجوية فى الإسكندرية، فيتو

شهدت محافظة الإسكندرية اليوم استقرار الأحوال الجوية بالمحافظة وسطوع أشعة الشمس فى كافة الميادين والشوارع العامة. 

 

وتعرضت محافظة الإسكندرية لموجة من الأمطار والطقس السيئ وذلك تذامنا مع انطلاق ايام فصل الشتاء ونوة المكنسة. 

كما تابع اللواء/ محمد الشريف محافظ الإسكندرية تداعيات حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، موضحًا أنه تم رفع درجة الاستعدادات في جميع الأجهزة التنفيذية، للتعامل مع توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية والتي تشير إلى تعرض المحافظة لأمطار متفاوتة الشدة.

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وأكد المحافظ على جميع المسؤولين ورؤساء الأحياء وشركة الصرف الصحي بالمتابعة المستمرة لحالة الشوارع المختلفة ورصد أي حالات طارئة نتيجة سقوط الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية مؤكدًا أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة في انعقادها لاستقبال شكاوى المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار.

وفي هذا الصدد؛ كثفت جميع الأجهزة التنفيذية الجولات الميدانية المكبرة منذ الساعات الأولى من فجر اليوم لمتابعة أعمال تصريف تجمعات مياه الأمطار وخاصة بالمناطق الساخنة.

ومن الجدير بالذكر أن أرقام غرف الطوارئ والخطوط الساخنة لتلقى بلاغات المواطنين بمحافظة الإسكندرية تعمل على مدار 24 ساعة لتلقى الشكاوى الطارئة والعاجلة.

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الاسكندرية اللواءمحمد الشريف محافظ الاسكندرية طقس

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