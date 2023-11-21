إحالة حداد للمحاكمة الجنائية بتهمة قتل بائع بإمبابة بسبب خلافات على إيجار محل

أحالت النيابة العامة بالجيزة حدادا للمحاكمة الجنائية بتهمة قتل بائع ملابس خلال مشاجرة بين عدد من الأشخاص في المنيرة الغربية، بسبب الخلاف على إيجار محل.

وجاء قرار النيابة عقب ورود التقارير النهائية في القضية.



في وقت سابق، طلبت النيابة بسرعة التحريات حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث، وكلفت الطبيب الشرعى بتوقيع الصفة التشريحية على الجثمان، لبيان سبب الوفاة وبيان ما بها من إصابات، وتحديد سبب الوفاة وكيفية حدوثها.

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وانتقلت النيابة العامة إلى مسرح الجريمة وبرفقتها خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لمعاينته، ورفع ما به من آثار، ومناظرة الجثمان، وتحفظت النيابة العامة على أجهزة تسجيل آلات المراقبة بمحيط المكان.

تفاصيل مقتل شخص في المنيرة الغربية



تعود تفاصيل الواقعة عقب نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص في المنيرة الغربية، وبالفحص تبين أن بائع ملابس لقى مصرعه خلال المشاجرة، نتيجة اعتداء حداد عليه بآلة حادة على رأسه، مما أسفر عن مصرعه، بسبب خلافات متعلقة بإيجار محل، تم القبض على المتهم وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق والتي أمرت بما سبق.