مدرب برايتون بديل أنشيلوتي المحتمل في تدريب ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الثلاثاء، أن إدارة ريال مدريد تواصلت مع مدرب محتمل، لخلافة الإيطالي كارلو أنشيلوتي في الموسم المقبل.

وينتهي عقد أنشيلوتي مع ريال مدريد في الصيف المقبل، وذكرت تقارير بأنه وقع بالفعل عقود تدريب لمنتخب البرازيل.

مدرب برايتون ضمن حسابات ريال مدريد

ووفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، يعتقد فلورنتينو بيريز، رئيس نادي يال مدريد، أن الإيطالي روبرتو دي زيربي مدرب برايتون الإنجليزي، هو الشخصية المثالية لقيادة مشروع الشباب عقب رحيل أنشيلوتي.

Advertisements

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن ريال مدريد تواصل بالفعل مع دي زيربي، الذي يقود أحد أبرز المشاريع في الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن المفاوضات لا تزال في مرحلتها الأولية.

ويرى بيريز أن دي زيربي جاهز بالفعل لتحقيق قفزة كبيرة في مسيرته، والانتقال إلى تدريب أحد أندية القمة.

ويراهن بيريز على تميز دي زيربي خلال السنوات الأخيرة في إخراج المواهب الجديدة واستعادة تألق اللاعبين الذين كانوا بعيدا عن أفضل مستوياتهم.

كولر ينافس أنشيلوتي وجوارديولا على جائزة أفضل مدرب في العالم

كشف مجلس دبي الرياضي عن المرشحين لجائزة أفضل مدرب في العالم لعام 2023 من جوائز جلوب سوكر والتي شهدت تواجد مدرب الأهلي، السويسري مارسيل كولر.

ويتصدر بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، والذي قاد فريقه للفوز بثلاثية تاريخية، قائمة المرشحين لجائزة أفضل مدرّب كرة قدم، إلى جانب المدرب السويسري مارسيل كولر، الذي قاد نادي الأهلي للحصول على 5 تتويجات خلال 10 أشهر فقط؛ وكارلو أنشيلوتي، مدرب فريق ريال مدريد والأكثر تتويجًا في تاريخ دوري أبطال أوروبا، بعد أن فاز باللقب 4 مرات.