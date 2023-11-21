اليوم العالمي للتليفزيون، ماسبيرو تاريخ من الوعي وصاحب الريادة الحقيقية في المنطقة العربية

يصادف اليوم الثلاثاء 21 نوفمبر إحتفالية اليوم العالمي للتليفزيون، حيث بدأ الاحتفال بهذا اليوم العالمي عام 1996 وهى المناسبة التي يُراد منها الاعتراف بتأثير التلفزيون المتزايد في صنع القرار من خلال لفت انتباه الرأي العام وقوته فى التأثير على المشاهدين بجميع فئاته وأطيافه بتنوعها.



التليفزيون المصري

وفى يومه العالمي نستعرض الدور التربوي والتثقيفي والفني الذي قدمه التليفزيون المصري على مدار سنوات طويلة وكيف كان صاحب التجربة الأولي فى كثير من الأفكار الترفيهية والاستعراضية جذبت العالم إليها، وكذلك كونه صاحب أجرأ البرامج الحوارية التى خاطبت الأدباء والفنانين والعلماء والقادة المصريين والعرب.

كما نستعرض قائمة بأجمل الأعمال التي تم تقديمها للطفل العربي، وكذلك البرامج والمسلسلات الدينية التي استطاعت أن تجذب جماهير عريضة من مختلف الدول.

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أول من قدم مسابقات اكتشاف المواهب الفنية



ظهر مبني الإذاعة والتليفزيون المصري بالمشهد الأول من الفيلم الكلاسيكي الشهير “صغير على الحب” بطولة النجمة سعاد حسني والنجم رشدي أباظة، والتي كانت تتحمور قصته حول رغبة مطربة شابة فى الظهور إلى النور وحينها خلال عام 1966 كان الملجأ الوحيد إليها هو مسابقات التليفزيون المصري الذي كان يمنح من خلالها الفرصة للأطفال والشباب الموهوبين فى المجالات المختلفة للتقديم وتقييم قُدراتهم على يد متخصصين وأساتذة، وذلك قبل عشرات السنين من انتشار فكرة برامج المواهب.

وكان بالتليفزيون المصري عدد من المسابقات المعنية بكل فئات الجمهور وليس الموهوبين منهم فقط، فعلى سبيل المثال نجد برامج مسابقات الإعلامية نجوى فؤاد ومنها “فكر ثواني تكسب دقائق”، وبرنامج “كلام من دهب” الذي كان يقدمه الإعلامي طارق علام على مدار سنوات طويلة.

وبرنامج “الجائزة الكبري ” الذي كان يقدمه الإعلامي جمال الشاعر، والذي كان بمثابة دروسا دينية مجانية فكانت فكرته أن يطوف الإعلامي بالشارع ويسأل الناس عن معلومات دينية مقابل جوائز مادية وصحح المعلومة الخطأ ورغم كونه برنامج ديني لم يستضف شيخا واحدا على مدار مواسمه الأربعة وإنما كان الهدف هو إيصال المعلومات الدينية من قلب الشارع إلى قلب الشارع وتصحيحها إن تطلب الأمر.







فوازيره اجتاحت الوطن العربي



وعُرف التليفزيون المصري بتقديمه لفوازير استثنائية على مدار عقود كثيرة والتي لاقت معظمها نجاح عربيا وعالميا ولعل من أبرزها، فوازير عمو فؤاد والسياحة وفوازير "عجائب صندوق الدنيا " لنيللي وفوازير "كاريكتير"، فوازير "ألف ليلة وليلة" لـ شيريهان.

وكذلك فوازير “فطوطة” التي قدمها الفنان الراحل سمير غانم، وغيرها الكثير كــ “حلم ولا علم، ما نستغناش، احنا فين، جيران الهنا، الحلو مايكملش وفوازير صورة وفزورة، قيمة وسيما، عالم ورق”.

أجرأ البرامج الحوارية وتقديم من طراز رفيع



كما تنوعت برامج التليفزيون المصري ما بين الحواري والمقالب والصحية والدينية..ومن أبرزها نجد “النادي الدولي” الذي ظهر الجانب الحقيقي لمشاهير كُثر، وأيضًا حلقات البرنامج الجديد من نوعه حينها وهو “لغز مقتل السندريلا” سعاد حسني والذي كانا بتوقيع الراحل سمير صبري وكتابته وتقديمه وحاول خلا حلقاتها الكشف عن الحقيقة وراء وفاة سعاد حسني وكونها انتحارًا أو أنها قُتلت، وبرنامج حوار صريح، وياتليفزيون يا، وبرنامج صحي ومفيد، وبرنامج صحة وعافية، وبرنامج "أين تذهب هذا الصباح؟" الذي كان يرصد جميع الفعاليات الفنية على مدار اليوم وخريطة العروض والأفلام والمسرحيات..



وكذلك برنامج “أماني وأغاني” لجمال الشاعر وكان يطوف من خلاله الشوارع ويتحدث مع الشباب، وبرنامج “خلف الأسوار” الذي كان يسرد قصص وحكايات السجناء وما الأسباب التي أوصلت بهم ليسكنوا خلف أسوار السجون.

والبرنامج الحواري المتميز المعنون بــ “من الألف إلى الياء” والذي كان من إعداد وتقديم الإعلامي طارق حبيب، وكانت فكرته فى إستضافة فنان أو أديب أو عالم أو رياضي أو شاعر إلى آخره ويُسأل 28 سؤالًا بعدد الحُروف الأبجدية من الألف إلى الياء وكان من أبرز الضيوف: صلاح جاهين، وديع الصافي، الشيخ محمد متولي الشعراوي، نبيلة عبيد، محمد عبده، حسين فهمي، مصطفى محمود وغيرهم الكثير.

خواطر الشعراوي والأعمال الدينية

كما كانت هناك حزمة خاصة من البرامج الدينية الذي قدمها التليفزيون المصري لجمهوره الكبير أبرزها برنامج “فى بيوت الله” وبرنامج “العلم والإيمان” للدكتور مصطفى محمود، وحلقات “خواطر الشعراوي” والتي فسر من خلالها الشيخ محمد متولي الشعراوي آيات القرآن الكريم، كما كان يتم تخصيص برنامج لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، وتخصيص فقرة خاص للابتهال وكانت بتوقيع سيد مكاوي تحت عنوان “المسحراتي” كان يتم عرضها بالتزامن مع شهر رمضان.



جانب خاص وأعمال لا تُنسي للأطفال

كما قدم التليفزيون المصري أعمالًا لا تُنسي للطفل العربي تنوعت بين المسلسلات والبرامج التعليمة والترفيهية، ومن أبرز المسلسلات كان “بكار” و“بوجي وطمطم”، “عالم سمسم”،"السندباد البحري" ومسلسل قصص الأنبياء بالصلصال.

كما كانت هناك برامج خاصة للطفل أبرزها قدمتها نجوى إبراهيم مع بقلظ وبرنامج “ فى عالم الحيوان” الذي كان يتناول حقائق عن الحيوانات، ويُذاع يوم الجمعة من كل أسبوع على شاشة القناة الأولي المصرية بتعليق صوتي لــ إبراهيم عكاشة.