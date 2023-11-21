الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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سياسة

مصطفى بكري: يجب استدعاء السفير الإسرائيلي وطرده

مصطفى بكري أمام جلسة
مصطفى بكري أمام جلسة البرلمان، فيتو

طالب النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، بتشكيل لجنة فورًا لدراسة المعاهدة المصرية الإسرائيلية للتسوية، قائلا: "يهددوا هذه الاتفاقية تطلع مجلة إسرائيلية تقول إن مصر اخترقت المعاهدة وعدونا الأساسي مصر".

 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بمشاركة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لنظر 16 طلب إحاطة بشأن التدابير والإجراءات التي اتخذتها الحكومة في منع محاولات التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة.

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كما طالب النائب بطرد السفير الإسرائيلي، قائلا: "يجب استدعاء السفير وطرده"، مشيرا إلى صمود الشعب المصري بعد عام 1967، قائلا: "هنجوع معاك يا ريس كنا بناكل طقة واحدة، وانتصرنا مع عبد الناصر الذي قال ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة".

 

وأشار إلى وعي الرئيس السيسي بالمخطط الصهيوني، ولن يقبل بتصفية القضية الفلسطينية على حساب أطراف أخرى.

 

وتابع عضو مجلس النواب: "نقول لأبناء الشعب الفلسطيني وأبناء غزة الذين يبادون أمام العالم الجبان والأمة العربية الصامتة وكأنها تنتظر مصر التي اتخذت موقفًا منذ البداية".

 

وأشار إلى أن القانون الدولي يعطينا الحق للتقدم بشكوى للمحكمة الجنائية الدولية، لأن ما يجري من تهجير قسري هو جريمة حرب، مطالبا بالتقدم بشكوى لمجلس الأمن.

 

وأعلن الثقة في القيادة السياسية والجيش العظيم لن يسمحوا لأي كائن من كان والسيسي لن يسمح بالاعتداء على أمن مصر القومي.

 

وقال: "هذه لحظة فلسطين التي يرفع علمها في كل بيت مصري"، متابعا: نقف صفًا واحدًا خلف القائد، وليبقى التراب الوطني المصري وهامة فلسطين مرفوعة".

 

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مصطفى بكرى المعاهدة المصرية طلب احاطة

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