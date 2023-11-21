الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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سياسة

رئيس برلمانية النور: تهجير الفلسطينين إعلان حرب على دول الجوار

رئيس برلمانية النواب
رئيس برلمانية النواب أمام المجلس،فيتو

وصف النائب أحمد خليل خير الله، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، كارثة التهجير القسري لأهل غزة بـ"جريمة حرب مكتملة الأركان"، مشيرا إلى أن هذه الجريمة بمثابة إعلان حرب على دول الجوار.

 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بمشاركة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لنظر 16 طلب إحاطة بشأن التدابير والإجراءات التي اتخذتها الحكومة في منع محاولات التهجير القسري للفلسطيين من قطاع غزة.

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وطالب النائب من رئيس مجلس الوزراء، باتخاذ كل الخطوات لدعم الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى فتح المعبر من الجانب المصري، واستقبال الجرحي والأطفال وتقديم المساعدات. 

 

وقال: نعرف أننا ندفع الثمن كدولة ولكن تهون كل الأثمان أمام فلسطين"، متابعا: "لو ذهبنا مع الحق نعم نخسر".

واختتم: "كلمتين خلاصتهم لا للتهجير ونقف نجن والقيادة السياسية وشعب المصري أمام محاولات التهجير من المحتل المغتصب ما حدش يقول افتحوا المعبر المعبر مفتوح، نخسر ولكننا مع الحق وتهون كل الأثمان من أجل فلسطين".

 

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