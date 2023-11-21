رئيس "عربية النواب": هناك مخططات تحاك ضد الدولة المصرية ونرفض تهجير أهالي فلسطين

قال النائب أحمد فؤاد أباظة، رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب: "مصر تدافع عن القضية الفلسطينية، ومنذ يوم 7 أكتوبر الماضي وهناك مخططات ومؤامرات تحاك للدولة المصرية، ومصر تتصدى لأي محاولات للتهجير للشعب الفلسطيني، وتدين ما يرتكبه جيش الاحتلال الإسرائيلي من مجازر وانتهاكات صارخة للقانون الدولي الإنساني".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بمشاركة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لنظر 16 طلب إحاطة بشأن التدابير والإجراءات التي اتخذتها الحكومة في منع محاولات التهجير القسري للفلسطيين من قطاع غزة.

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وأشار إلى أن يوم 7 أكتوبر كسر مقولة أن جيش الاحتلال لا يقهر، متابعا: الجيش الإسرائيلي تم قهره فى ثواني، هذا الاحتلال الذي يقصف الشعب الأعزل، قتل الأطفال والنساء والشيوخ، دون رحمة، كما قصفوا المستشفيات والمدارس".

وتابع أباظة: أؤكد على دعم القضية الفلسطينية بكل ما نملك، ونثق كل الثقة فى القيادة السياسية، الذي يقوم بموقف مشرف وقوى للتصدي لهذه المخططات، فضلا عن استمرار إرسال المساعدات لغزة.

ووجه رسالة للرئيس السيسي قال فيها: "نقول لك الشعب المصرى وخلفك وكلنا معك ومن يفرط فى أرضه يفرط فى عرضه، ونحن متمسكون بكل شبر بالأرض المصرية ولا للتهجير ولا للتفريط".