مصدر بالأهلي: إعلان تجديد عقود ثلاثي الفريق مسألة وقت

دوري أبطال إفريقيا، أكد مصدر داخل الأهلي أن إعلان مسألة تجديد عقود ثلاثي الفريق تبقي مسألة وقت.. وانتهينا من تجديد وتمديد عقود الرباعي عمرو السولية ومحمد هاني وأكرم توفيق بعد الحصول على موافقة الثلاثي.

وأوضح أن أكرم توفيق تم تمديد عقده في حين تم الاتفاق علي تجديد عقدي محمد هاني وعمرو السولية.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض ضربة البداية في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا أمام ميدياما الغاني السبت المقبل.

ويعاني الأهلي من بعض الإصابات قبل صدام بطل غانا نستعرضها في السطور التالية..

علي معلول، ‏واصل تنفيذ برنامجه التأهيلي، ‏تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي لتجهيزه للعودة إلى المشاركة في التدريبات ‏الجماعية‎.‎

وقال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق، إن معلول يخوض المرحلة الأخيرة في ‏برنامجه التأهيلي بعد تعرضه للإصابة في العضلة الخلفية‎.‎

وأوضح أن معلول قطع مرحلة كبيرة في البرنامج الخاص به، وأن حالته مطمئنة ‏إلى حد كبير‎.‎

وواصل رضا سليم تنفيذ برنامجه العلاجي ‏والتأهيلي على هامش مران الفريق على ملعب مختار التتش‎.‎

وأكد الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق، أن رضا سليم سوف يجري أشعة ‏نهاية الأسبوع الجاري للوقوف على تطورات حالته بعد الجراحة التي أجراها عقب ‏تعرضه لكسر في الترقوة.

وطاهر محمد طاهر، اكتفى بأداء جلسة علاج ‏طبيعي في الجيم على هامش المران الذي أقيم مساء أمس على ملعب مختار التتش ‏بالجزيرة.‏

تقلصت فرص التونسي علي معلول الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في التواجد أساسيا أمام ميدياما الغاني السبت المقبل في الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وينفذ معلول برنامج تأهيلي للتعافي من الإصابة في العضلة الخلفية.

ولم يشارك حتي الان معلول في مران الأهلي الجماعي وهو ما يضعف من فرصته في العودة لقيادة الجبهة اليسري أمام ميدياما الغاني.

قال مصدر مقرب من محمد عبد المنعم مدافع الأهلي أنه ينتظر عرضا أوروبيا بعد أمم أفريقيا 2023 التي يشارك فيها منتخبنا الوطني.

أضاف: الأهلي أغلق ملف تمديد عقد اللاعب بعد تأكده من رغبته في الرحيل إلي أحد الدوريات الاوروبية نهاية الموسم الحالي.

حدد نادي ميدياما الغاني موعد وصوله إلي القاهرة استعدادا لمواجهة الأهلي المرتقبة السبت المقبل في مستهل مشوار الفريقين بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتصل بعثة ميدياما إلي القاهرة بعد غد الخميس استعدادا لمواجهة الأهلي السبت القادم.

اقترب احمد عبد القادر لاعب الأهلي من التواجد أساسيا أمام ميدياما الغاني في مستهل مشوار الفريق بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا السبت القادم.

وقالت مصادر داخل الأهلي أن كولر يدرس الدفع باللاعب أساسيا في مباراة ميدياما الغاني المقرر لها التاسعة مساء السبت المقبل علي ستاد السلام.

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية اليوم الثلاثاء على ملعب مختار التتش بالجزيرة، وذلك استعدادا لمواجهة فريق ميدياما الغانى في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا المقرر إقامتها مساء يوم السبت المقبل.

مران الأهلي أمس استعدادا لمواجهة ميدياما الغانى

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد واصل تدريباته مساء أمس الاثنين على ملعب مختار ‏التتش، استعدادًا لمباراة ميدياما الغاني المقرر لها يوم 25 نوفمبر الجاري، في أولى ‏جولات دور المجموعات ‏لدوري أبطال إفريقيا.‏

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق ‏المران للحديث عن تحديات المرحلة المقبلة، التي تبدأ ‏بمباراة ميدياما الغاني.‏

Advertisements

وخاض الفريق جانبًا بدنيًّا ثم واصل وحداته التدريبية المتنوعة داخل التتش، ‏وحرص الجهاز الفني على تطبيق الجوانب الفنية ‏والخططية خلال تدريبات الكرة.‏

واستغل الجهاز الفني توقف المسابقات بعد مباراة الفريق أمام الجونة في الدوري ‏بسبب الأجندة الدولية، ومنح اللاعبين راحة ‏للتخلص من حالة الإجهاد العضلي، ‏بسبب ضغط المباريات والسفر الخارجي خلال المشاركة في بطولة الدوري ‏الإفريقي.

طاقم تحكيم مباراة الأهلي وميدياما الغاني

وأسندت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف إدارة مباراة الأهلى وميدياما الغاني إلى حكم الساحة على بوبو تراوري ويعاونه موديبو ساماكي كمساعد أول، وأمادو بيلي جيس أمادو كمساعد ثانٍى وإبراهيما كيتا حكمًا رابعًا.

مواجهات الأهلي أمام الأندية الغانية

الأهلي التقى مع ثلاثة أندية غانية في 16 مباراة قبل ذلك وهم أشانتى كوتوكو وهارس اوف كوك وتشيلسي الغاني ولم يسبق له مواجهة فريق ميدياما قبل ذلك.

مواجهات الأهلى الـ16 مع أندية غانا فاز فيها المارد الأحمر في 6 وتعادل في 5 وخسر في مثلها وذلك في جميع البطولات الإفريقية.

أول مواجهة جمعت الأهلى مع أندية غانا كانت أمام فريق أشانتى كوتوكو في نهائي دوري أبطال أفريقيا وفاز الأهلى فى لقاء الذهاب بالقاهرة بثلاثية نظيفة وتعادل في لقاء الإياب بغانا بنتيجة 1-1 ليتوج المارد الأحمر بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الأولى في تاريخه بعد الفوز بمجموع المباراتين بنتيجة 4-1.

آخر مواجهة جمعت الأهلى مع أندية غانا كانت أمام فريق تشيلسي الغاني في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا عام 2012 وفاز الأهلى فى لقاء الذهاب بالقاهرة بنتيجة 4-1 وتعادل في لقاء الإياب بغانا بنتيجة 1-1.

الأهلي في المجموعة الرابعة

ويقع الأهلى على رأس المجموعة الرابعة التي تضم كلا من:

شباب بلوزداد الجزائري

يانج أفريكانز التنزاني

ميدياما الغاني

تأهل الأهلي إلى دور المجموعات

وتأهل الأهلي إلى دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الحالي 2023-2024، بعد الفوز على فريق سان جورج الاثيوبي في لقاء دور الـ 32 بمجموع المباراتين بنتيجة 7-0.

هدافو الأهلي بدوري الأبطال الموسم الحالي

ونجح 4 لاعبين من الأهلي في أحرز 7 أهداف خلال المباراتين الذي خاضهم الفريق الأحمر في بطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الحالي وهم كالتالي:

1- أحرز حسين الشحات هدفًا في شباك فريق سان جورج الأثيوبى في ذهاب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

2- سجل حسين الشحات هدفًا في شباك فريق سان جورج الأثيوبى في ذهاب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

3- أحرز أحمد عبد القادر هدفًا في شباك فريق سان جورج الأثيوبى في ذهاب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

4- سجل محمد مجدى أفشة هدفًا في شباك فريق سان جورج الأثيوبي في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

5- أحرز محمود عبد المنعم كهربا هدفًا في شباك فريق سان جورج الإثيوبي في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

6- سجل محمد مجدى أفشة هدفًا في شباك فريق سان جورج الإثيوبي في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

7- أحرز محمود عبد المنعم كهربا هدفًا في شباك فريق سان جورج الاثيوبي في إياب دور ال 32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

الأهلي بطل إفريقيا في الموسم الماضي

وكان الأهلي قد توج بلقب دوري أبطال إفريقيا في الموسم الماضي للمرة الحادية عشر في تاريخ القلعة الحمراء بعد الفوز على الوداد البيضاوي المغربي في المباراة النهائية بنتيجة 3-2 بمجموع المباراتين.