مصر تمثل أفريقيا في اجتماعات مجلس إدارة المجلس العالمي للمطارات

حضر المهندس محمد سعيد محروس رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية والمستشار الإقليمي بمجلس إدارة المجلس العالمي للمطارات اجتماعات مجلس ادارة المجلس العالمي للمطارات وذلك ممثلا عن قارة أفريقيا والذي عُقد ضمن فعاليات مؤتمر المجلس الدولي للمطارات لإقليم آسيا والشرق الاوسط تحت عنوان"Airports Innovate" بمسقط.

وقد شهد الحدث العالمي مشاركة فعّالة من قبل قادة المطارات وشركات التكنولوجيا، حيث تم مناقشة مستقبل صناعة المطارات واعتماد أفكار مبتكرة لتطوير تجارب السفر وتحسين الاستدامة والأمان.

Advertisements

مطار القاهرة الدولي

وفي سياق آخر عزز مطار القاهرة الدولي مكانته كأحد أهم المطارات في القارة الإفريقية بحصوله على جائزة البيئة والتنمية المستدامة لعام 2023 فئة المطارات كبيرة الحجم من المجلس الدولي للمطارات إقليم أفريقيا ACI Africa، ويأتي ذلك في إطار جهود وزارة الطيران المدني المصري برئاسة الفريق محمد عباس وزير الطيران المدني المصري في مجال التنمية المستدامة.

وجاء في خطاب الإعلان عن الجائزة أن أعضاء لجنة التحكيم بالمجلس الدولي للمطارات إقليم إفريقيا منبهرين بجودة الإجراءات التي يتخذها مطار القاهرة للحفاظ على البيئة والتزامه نحو التنمية المستدامة بالإضافة إلى الحافز الكبير والتفاني في تطبيق نظام الإدارة البيئية وكافة مبادرات التنمية المستدامة في مطار القاهرة.

وهنأ المهندس محمد سعيد محروس رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية جميع العاملين علي جهودهم للحصول علي تلك الجائزة وأضاف أن الشركة القابضة وشركاتها التابعة ملتزمة باتخاذ كافة الإجراءات للحفاظ علي البيئة والتنمية المستدامة حيث تسعي للاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة وترشيد استهلاك الطاقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.



