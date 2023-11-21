نائب: نرفض التهجير القسرى للفلسطينيين ونطالب الحكومة بتعمير سيناء بالبشر

قال النائب جازى سعد، عضو مجلس النواب عن سيناء، إن ما يقوم به الاحتلال الاسرائيلى ضد الشعب الفلسطينى، من مجازر ضد المدنيين يخالف كافة المواثيق الدولية والإنسانية، مشيرا إلى أن ذلك يهدف إلى ضياع معالم القضية الفلسطينية.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة طلبات إحاطة موجهة إلى رئيس مجلس الوزراء، بشأن التدابير والإجراءات التي اتخذتها الحكومة في منع محاولات التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة.

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أبناء سيناء

وأضاف سعد، أبناء سيناء يشيدون بموقوف مصر تجاه القضية الفلسطينية، ويرفضون محاولات التهجير القسرى، التى تعد بمثابة ضياغ القضية للفلسطينية

وتابع عضو مجلس النواب: نريد رد وطنى واضح من رئيس مجلس الوزراء، بشأن التدابير التى تقوم بها الحكومة لمنع التهجير القسرى إلى سيناء، وبشأن ضمان وصول المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطينى، وكذلك بشأن التدخل للوقف الفورى لاطلاق النار والمجازر التى ترتكبها الاحتلال الاسرائيلى.

وقال جازى سعد إن المخطط الصهيونى معروف منذ عهد الرئيس الراحل مبارك حيث كانت اسرائيل تقف وراء نشر الارهاب بسيناء بهدف تفرريغ سيناء

وأضاف أننا نريد تعمير سيناء بالبشر، فالدولة اهتمت بالفعل بتعمير وتنمية سيناء، ولكن نريد تعميرها بالبشر.

رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن

وأكد الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، عدم وضوح السياسات إزاء التعامل مع قضية التهجير القسري لأهالي قطاع غزة أمام المجازر الإسرائيلية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بمشاركة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لنظر 16 طلب إحاطة بشأن التدابير والإجراءات التي اتخذتها الحكومة في منع محاولات التهجير القسري للفلسطيين من قطاع غزة.

وقال: منذ اللحظة الأولى للهجوم الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني الأعزل، خرج الرئيس السيسي وأعلن موقف الدولة المصرية أمام العالم، وبعدها انتفض الشعب المصري بالكامل وخرج للميادين والشوارع مؤيدا لتوجيهات القيادة السياسية بعدم تفريغ القضية الفلسطينينة، وتم توجيه دعوة لنواب الشعب لعقد جلسة تم فيها رفع علمي مصر وفلسطين، واكتست بالثياب السوداء حزنا من الموقف الدولي الذي يكيل بمكيالين وألما على الأطفال والشهداء.

وأضاف: الجلسة التاريخية أجمع فيها نواب الشعب على تفويض الرئيس في اتخاذ كافة الإجراءات للحفاظ على الأمن القومي المصري، مشيرا إلى أن الشعب المصري يتابع تلك القضية من خلال شاشات التلفزيون لحظة بلحظة، وسط تصعيد ومجازر ضد الشعب الفلسطيني ضد الأطفال والنساء والشيوخ وهدم المستشفيات والنزوح من الشمال إلى الجنوب.

وتابع القصبي: العالم كله يرى هذه المشاهد، مؤكدا أنه من حق الشعب أن يعلم رؤية الدولة من المجازر التي ترتكب ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.

وشدد على ضرورة أن تعلن الحكومة عن الجهود في مواجهة ما يبثه الإعلام الغربي بشأن نزوح الشعب الفلسطيني من الشمال إلى الجنوب وتكدس الفلسطينين أمام معبر رفح.

وأشار إلى مساندة الشعب المصري للشعب الفلسطيني القوي الأبي، قائلا: نواب الشعب المصري بالكامل ترفض مسألة التهجير أو نزوح شعب فلسطين خارج بلاده.. ونجدد التفويض للرئيس السيسي في اتخاذ كل ما يلزم للحفاظ على أمن مصر القومي.