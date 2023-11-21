الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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رياضة

على الأراضي الكويتية، فلسطين في مهمة صعبة أمام أستراليا بتصفيات كأس العالم

منتخب فلسطين
منتخب فلسطين

يلتقي منتخب فلسطين مع نظيره الأسترالي اليوم الثلاثاء في إطار التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2026 وأمم آسيا 2027.

فلسطين ضد استراليا 


وتقام المباراة ملعب استاد جابر الأحمد الدولي بالعاصمة الكويتية الكويت، بعد رفض الاتحاد الآسيوي إقامة المباراة في الجزائر نظرا لصعوبة إقامتها في فلسطين بسبب العدوان الإسرائيلي على غزة.

منتخب فلسطين كان قد استهل مشواره بتعادل سلبي أمام لبنان، ليحصد كل منهما نقطة واحدة في سباق المجموعة.

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بينما استطاع منتخب أستراليا اقتناص الـ3 نقاط من موقعة بنجلادش واحتلال صدارة المجموعة التاسعة بتصفيات كأس العالم.

موعد مباراة فلسطين وأستراليا

ومن المقرر أن تنطلق مباراة فلسطين وأستراليا في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت مصر والخامسة بتوقيت السعودية.

 

ويأتي منتخبا فلسطين ولبنان بالمركزين الثاني والثالث على الترتيب، خلف أستراليا المتصدر.

 

تشكيل منتخب فلسطين أمام لبنان

وجاء تشكيل منتخب فلسطين في مواجهة لبنان كالتالي:

حراسة المرمى: رامي حمادة.

خط الدفاع: مصعب البطاط - محمود أبو وردة - محمد صالح - ميلاد تيرمانيني - كاميلو سالدانيا.

خط الوسط: عدي دباغ - محمد يامين - تامر صيام.

الهجوم: جابر عطا - صالح شحادة.

وجلس محمود وادي لاعب المقاولون العرب على دكة بدلاء منتخب فلسطين خلال هذه المباراة.

ويخوض منتخب فلسطين مبارياته في التصفيات في الكويت، بعدما رفض الاتحاد الآسيوي استضافة الجزائر للمواجهات، لكونها خارج القارة.

ومن المنتظر أن يستضيف ملعب جابر الأحمد الدولي بالكويت، مباراة فلسطين ضد أستراليا، المقرر لها الثلاثاء في الرابعة عصرًا.

وجاء منتخب فلسطين بالمجموعة التاسعة إلى جوار منتخبات: أستراليا، لبنان وبنجلاديش.

ويتصدر المنتخب الأسترالي ترتيب المجموعة مبكرًا عقب اكتساحه بنجلاديش بنتيجة 7-0، في وقت سابق اليوم الخميس.

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