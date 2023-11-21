الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

رئيس العربية للتصنيع ووزير التنمية المحلية يتابعان موقف مشروعات المخلفات بالمحافظات

اللواء أ.ح مهندس
اللواء أ.ح مهندس "مختار عبد اللطيف" رئيس الهيئة العربية

استقبل اللواء أ.ح مهندس "مختار عبد اللطيف" رئيس الهيئة العربية للتصنيع، اللواء "هشام آمنة" وزير التنمية المحلية، بمقر رئاسة العربية للتصنيع، وذلك بحضور قيادات الهيئة والوزارة.

وشهد الاجتماع متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات البنية التحتية لمنظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة البلدية على مستوى محافظات الجمهورية، من مدافن صحية آمنة ومحطات وسيطة ثابتة ومتحركة، ورفع التراكمات التاريخية طبقًا لعقود مراحل البنية الأساسية الأولى والثانية والثالثة والرابعة، كما استعرض رئيس الهيئة العربية للتصنيع ووزير التنمية المحلية ما تم تنفيذه من مشروعات على أرض المحافظات خلال الفترة الماضية، وما سيتم تنفيذه من توريد للمعدات الخاصة بالمحطات الوسيطة الثابتة في عدد من المحافظات لسرعة الإنتهاء من تسليم تلك المشروعات خاصة بعد الإنتهاء من الأعمال الإنشائية بنسبة 100 %.

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المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة

 

هذا الصدد , أكد اللواء أ.ح مهندس "مختار عبد اللطيف" علي أهمية تنفيذ تكليفات الرئيس "عبد الفتاح السيسي" بمواصلة الجهود المبذولة لتفعيل المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة، وذلك في ضوء الأهمية القصوى, التي توليها الدولة لتحسين الأوضاع البيئية والصحية والمعيشية للمواطنين، والحد من معدلات التلوث، فضلًا عن إقامة صناعة وطنية لإدارة المخلفات، وتوفير فرص عمل جديدة.

وأوضح أن مشروع منظومة تدوير المخلفات الجديدة يمثل نقلة نوعية كبيرة من خلال ايجاد حل جذري لمشكلة القمامة, وسيكون له انعكاسات على خطة التنمية المستدامة، مشيرا أن، لافتًا أن الخطة الموضوعة تحقق الإستدامة والإستمرارية.

تعميق التصنيع المحلي للعديد من المعدات 

 

وأضاف أن تصميم المنظومة،تم وفقا لكافة الشروط والمواصفات القياسية والبيئية ومراعاة المظهر الحضاري.، مؤكدا علي تعميق التصنيع المحلي للعديد من المعدات بالإستفادة من الخبرات العالمية المتقدمة في هذا المجال.

وأضاف أننا شركاء مع الوزارات المعنية في فريق واحد نسعى لإستكمال العمل بنجاح، مشيدا  بالجهود المبذولة من قبل وزارة التنمية المحلية  في التنسيق المستمر مع كافة الشركاء بالمنظومة.

مشروعات البنية التحتية في إطار المنظومة

 

وأشاد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بالدور المهم الذى تلعبه الهيئة العربية للتصنيع في تنفيذ مشروعات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية الصلبة على مستوى محافظات الجمهورية، وأكد وزير التنمية المحلية على أهمية سرعة الانتهاء من تنفيذ المشروعات الجارية لدخولها الخدمة في إطار المنظومة بالإضافة إلى الإسراع في تنفيذ أعمال رفع التراكمات التاريخية بعدد من المحافظات.

وأشار اللواء هشام آمنة إلى حرص الدولة على تحقيق أقصى استفادة من مشروعات البنية التحتية التي تم تنفيذها في إطار منظومة المخلفات طبقا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وتكليفات رئيس مجلس الوزراء والعمل على تحسين مستوي خدمات النظافة وجمع ونقل المخلفات على أرض المحافظات أولًا بأول بما يحقق رضا المواطنين.

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