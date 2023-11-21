الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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حوادث

إحالة المتهمين بانتحال صفة مندوبى مبيعات للمحاكمة الجنائية

إحالة المتهمين للمحاكمة،
إحالة المتهمين للمحاكمة، فيتو

أحالت النيابة العامة بالجيزة المتهمين بانتحال صفة مندوبى مبيعات لسرقة مدرس بالمعاش فى مدينة 6 أكتوبر للمحاكمة الجنائية، عقب ورود التحريات النهائية في الواقعة. 


 في وقت سابق، طلبت بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع سرقة أخرى مماثلة من عدمه.


وادلي المتهمين باعترافات أمام جهات التحقيق بإرتكاب الواقعة عقب علمهم بأن المجنى عليه يعيش بمفرده، فأدعوا عملهم مندوبين مبيعات لإحدى شركات مستحضرات التجميل لتسهيل الدخول إلى شقته وسرقته تحت تهديد السلاح.

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القبض علي المتهمين بالنصب علي مدرس بالمعاش


تعود تفاصيل الواقعة عقب تلقى الأجهزة المعنية بلاغ من مدرس بالمعاش، يحمل جنسية إحدى الدول، مقيم بمدينة 6 أكتوبر يفيد حضور سيدة وشخصين مجهولين للشقة محل إقامته بزعم عملهم بمبيعات إحدى شركات مستحضرات التجميل والتعدى عليه بالضرب ومحاولة تكبيله والاستيلاء على هاتفه المحمول ومبلغ مالى وفيزا كارد وساعة يد وبعض الأجهزة المنزلية.


بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة وتبين أنهم سيدتين وزوجيهما، لهم معلومات جنائية.


وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وتصرفهم فى الهاتف المحمول المستولى عليه بالبيع لعميل لهم "سىء النية" مالك محل هواتف محموله أمكن ضبطه وبحوزته الهاتف المستولى عليه، وبإرشاد المتهمين تم ضبط كافة المسروقات،تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم لتباشر النيابة التحقيق والتي أمرت بما سبق.

 

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