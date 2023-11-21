الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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محافظات

ضبط 20 محل سوبر ماركت ومحلات طيور لبيعهم سلع بأزيد من السعر بدمنهور

حملة تموينية بالبحيرة،فيتو
حملة تموينية بالبحيرة،فيتو

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة برئاسة المحاسب مجدي الخضر - مدير المديرية،، وتحت إشراف محمد عبد العال - وكيل المديرية، رقابتها المشددة بكافة مدن ومراكز المحافظة، ضمن جهود محافظة البحيرة  وتوجيهات الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق للتأكد من الإلتزام بالاشتراطات التموينية الخاصة بالسلع، والمعروضات ومطابقاتها  للمواصفات، ومكافحة كافة صور الغش التجاري والتدليس ولردع المخالفين.
 

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وقامت الإدارة العامة للتجارة الداخلية برئاسة  مفتاح عبد اللطيف، بتنفيذ حملة تموينية مكبرة بمدينة دمنهور، وذلك للتأكد من مدي إلتزام أصحاب المحلات بالبيع بالأسعار المدونة علي السلع والإعلان عنها بصورة واضحة، حيث تم المرور علي  30 محل سوبر ماركت ومخابز سياحية تقوم بإنتاج العيش الفينو، أسفرت عن ضبط  20 محل سوبر ماركت ومحلات طيور لبيعهم سلع بأزيد من السعر الرسمي المحدد لها ولعدم الإعلان عن الأسعار، حيث تم التحفظ علي المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة لإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
 

 

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تموين حملة ضبط دمنهور مخالفات

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