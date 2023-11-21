الداخلية توجة 5 نصائح مهمة للفائزين بقرعة الحج 2024

وجهت وزارة الداخلية 5 نصائح هامة بشأن الفائزين بقرعة الحج لعام 2024.

وشددت وزارة الداخلية ضرورة أن يلتزم الفائزين بالقُرعة: الالتزام بالتعليمات الصادرة من الســـلطــات السعــوديــة بشـأن الإجـراءات الإحــترازيــة والوقـائيـة المُقــررة الواجب إتباعها.



احتفاظ الحجاج الذين يصطحبون الأدوية الخاصة بعلاجهم بالتقارير والوصفات الطبية التى تُفيد استخدام تلك الأدوية بشكل شخصى وتحت إشراف الطبيب المعالج، وضرورة إبرازها لمأمورى الجمارك فى منافذ الوصول للمملكة.



Advertisements

الإفصاح عن المبالغ أو الأدوات القابلة للتداول أو المعادن الثمينة أوالأحجار الكريمة وما فى حكمها بما لايتجاوز قيمته (10,000 دولار أمريكى "عشرة آلاف دولار أمريكى فقط") أو ما يُعادلها من عملات أجنبية أُخرى.



الالتزام بتعليـمات وزارة الحج السعـودية بعدم التـصوير داخل الحرمين الشريفين بأى وسيلة مـن وسائل التصوير.



الالتزام بالتعليمات والضوابط التى تُصدرها المملكة العربية السعودية بشأن الصلاة بالحرمين الشريفين والمشاعر المُقدسة.

