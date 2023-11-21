الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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محافظات

منور مزارع المنيا، فرحة المزارعين باستقبال موسم حصاد الكوسة ( صور)

زراعة محصول الكوسة
زراعة محصول الكوسة في المنيا، فيتو

تعكس فرحة مزارعي قرية تندة، التابعة إداريًا لمركز ومدينة ملوي في جنوب محافظة المنيا، خلال حصاد محصول الكوسة، النجاح الذي حققه المزارعون في زراعة وحصاد المحصول.

 

زراعة محصول الكوسة في المنيا، فيتو 

فرحة مزارعي الكوسة في المنيا

عدسة بوابة فيتو، وثقت هذه اللحظات السعيدة، ذاك التوثيق الذي يعزز الروح المعنوية ويعطي دافعًا إضافيًا للمزارعين للاستمرار في العمل الشاق.

قرية تندة بملوي جنوب المنيا

زراعة محصول الكوسة في المنيا، فيتو 

ففي البداية تتميز قرية تندة التابعة إداريًا، لمركز ملوي جنوب محافظة المنيا، بزراعة الكوسة الصيفية بنجاح، ويعتبر الطقس الدافئ في المنطقة هو العامل المساهم في نمو الكوسة وإنتاجها بكميات كبيرة.

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كيفية زراعة الكوسة الصيفية ورعايتها

زراعة محصول الكوسة في المنيا، فيتو 

وفي هذا التقرير، سنستكشف كيفية زراعة الكوسة الصيفية ورعايتها، بالإضافة إلى تقديم مزارعي قرية تندة عددًا من النصائح الهامة للراغبين في زراعة الكوسة.

«يجب التأكد من أن درجة حرارة التربة لا تقل عن 21 درجة مئوية لضمان نمو الكوسة بشكل جيد، ينصح بزراعة البذور على عمق حوالي 1.25 سم»، هذا ما بدأ به الحديث معنا "عمر محمد، أحد مزارعي قرية تندة بملوي.

نصائح زراعة الكوسة في تندة 

وأضاف" عمر محمد"، خلال حديثه لـ فيتو، يجب أثناء زراعة الكوسة ترك مسافة تتراوح بين 60 و90 سم بين كل صف، وتابع إبن قرية تندة، حديثه قائلًا: يفضل ترك مسافة تبلغ حوالي 60 إلى 90 سم على جانبي الصف حتى يتمكن المحصول من الانتشار أفقيًا.

شتلات الكوسة

وفى ذات السياق، لفت "حسام أحمد محمد"، أحد زارعي الكوسة في تندة، عند إنبات البذور وظهور الشتلات، يجب الحفاظ على مسافة تتراوح بين 20 و30 سم بين الشتلات.

بالنسبة للعناية بالكوسة المزروعة في فصل الصيف، ينصح بوضع طبقة من الملش الزراعي لمنع نمو الأعشاب الضارة والحفاظ على رطوبة التربة وحماية الجذور، مضيفًا أنه يجب ري الكوسة بانتظام بكمية لا تقل عن 2.5 سم في الأسبوع.

توفير كمية كافية من الماء 

 

 


وإستكمل "حسام"، حديثة لـ فيتو، يجب الانتباه لضرورة توفير كمية كافية من الماء خلال تكوين الثمار ونموها، يُنصح بري الكوسة برفق وبعناية.

بالنسبة للاسمدة، قال إبن قرية تندة بمركز ملوي، تحتاج الكوسة إلى كمية متوسطة من الأسمدة، سواء كانت عضوية أو كيميائية، ينصح بوضع سماد القوارض أو السماد الدجاجي.


يجب مراقبة الكوسة بانتظام للتأكد من عدم وجود آفات أو أمراض، وبتلك الكلمات أنهى، "حسام أحمد محمد"، حديثة لـ فيتو، في حالة ظهور آفات مثل اليرقات أو الحشرات الزاحفة، يمكن استخدام مبيدات الآفات الطبيعية أو الكيميائية المناسبة للتحكم فيها.

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