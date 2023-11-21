دوري أبطال أفريقيا، بيرسى تاو ينتظم في تدريبات الأهلي غدا

دوري أبطال أفريقيا، ينتظم بيرسي تاو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في تدريبات الفريق غدا الأربعاء وذلك بعد انتهاء مشاركته مع منتخب بلاده جنوب إفريقيا في التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

يواصل على معلول لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تنفيذ برنامجه التأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي لتجهيزه للعودة إلى المشاركة في التدريبات ‏الجماعية‎.‎

وكان الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد قال إن معلول يخوض المرحلة الأخيرة في ‏برنامجه التأهيلي بعد تعرضه للإصابة في العضلة الخلفية‎.‎

وأوضح أن معلول قطع مرحلة كبيرة في البرنامج الخاص به، وأن حالته مطمئنة ‏إلى حد كبير‎.‎

ينتظم لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الدوليين في مران الفريق اليوم الثلاثاء وذلك بعد انتهاء مشاركتهم مع المنتخب الوطني في مباراتى جيبوتى وسيراليون في الجولة الأولى والثانية بدور المجموعات بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وينتظم لاعبو الأهلي الدوليين محمد الشناوي ومحمد هاني ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعة ومروان عطية في تدريبات الأهلي اليوم الثلاثاء على ملعب مختار التتش بالجزيرة وذلك استعدادا لمواجهة فريق ميدياما الغانى في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

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كما ينتظم المالي أليو ديانج لاعب الأهلي في مران الفريق اليوم الثلاثاء وذلك بعد انتهاء مشاركته مع منتخب بلاده بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته الجماعيه اليوم الثلاثاء على ملعب مختار التتش بالجزيرة وذلك استعدادا لمواجهة فريق ميدياما الغانى في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا المقرر إقامتها مساء يوم السبت المقبل.

مران الأهلي أمس استعدادا لمواجهة ميدياما الغانى

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد واصل تدريباته مساء أمس الاثنين على ملعب مختار ‏التتش، استعدادًا لمباراة ميدياما الغاني المقرر لها يوم 25 نوفمبر الجاري، في أولى ‏جولات دور المجموعات ‏لدوري أبطال إفريقيا.‏

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق ‏المران للحديث عن تحديات المرحلة المقبلة، التي تبدأ ‏بمباراة ميدياما الغاني.‏

وخاض الفريق جانبًا بدنيًّا ثم واصل وحداته التدريبية المتنوعة داخل التتش، ‏وحرص الجهاز الفني على تطبيق الجوانب الفنية ‏والخططية خلال تدريبات الكرة.‏

واستغل الجهاز الفني توقف المسابقات بعد مباراة الفريق أمام الجونة في الدوري ‏بسبب الأجندة الدولية، ومنح اللاعبين راحة ‏للتخلص من حالة الإجهاد العضلي، ‏بسبب ضغط المباريات والسفر الخارجي خلال المشاركة في بطولة الدوري ‏الإفريقي.

طاقم تحكيم مباراة الأهلي وميدياما الغاني

وأسندت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف إدارة مباراة الأهلى وميدياما الغاني إلى حكم الساحة على بوبو تراوري ويعاونه موديبو ساماكي كمساعد أول، وأمادو بيلي جيس أمادو كمساعد ثانٍى وإبراهيما كيتا حكمًا رابعًا.

مواجهات الأهلي أمام الأندية الغانية

الأهلي التقى مع ثلاثة أندية غانية في 16 مباراة قبل ذلك وهم أشانتى كوتوكو وهارس اوف كوك وتشيلسي الغاني ولم يسبق له مواجهة فريق ميدياما قبل ذلك.

مواجهات الأهلى الـ16 مع أندية غانا فاز فيها المارد الأحمر في 6 وتعادل في 5 وخسر في مثلها وذلك في جميع البطولات الإفريقية.

أول مواجهة جمعت الأهلى مع أندية غانا كانت أمام فريق أشانتى كوتوكو في نهائي دوري أبطال أفريقيا وفاز الأهلى فى لقاء الذهاب بالقاهرة بثلاثية نظيفة وتعادل في لقاء الإياب بغانا بنتيجة 1-1 ليتوج المارد الأحمر بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الأولى في تاريخه بعد الفوز بمجموع المباراتين بنتيجة 4-1.

آخر مواجهة جمعت الأهلى مع أندية غانا كانت أمام فريق تشيلسي الغاني في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا عام 2012 وفاز الأهلى فى لقاء الذهاب بالقاهرة بنتيجة 4-1 وتعادل في لقاء الإياب بغانا بنتيجة 1-1.

الأهلي في المجموعة الرابعة

ويقع الأهلى على رأس المجموعة الرابعة التي تضم كلا من:

شباب بلوزداد الجزائري

يانج أفريكانز التنزاني

ميدياما الغاني

تأهل الأهلي إلى دور المجموعات

وتأهل الأهلي إلى دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي 2023-2024 بعد الفوز على فريق سان جورج الاثيوبي في لقاء دور الـ 32 بمجموع المباراتين بنتيجة 7-0.

هدافو الأهلي بدوري الأبطال الموسم الحالي

ونجح 4 لاعبين من الأهلي في أحرز 7 أهداف خلال المباراتين الذي خاضهم الفريق الأحمر في بطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الحالي وهم كالتالي:

1- أحرز حسين الشحات هدفًا في شباك فريق سان جورج الأثيوبى في ذهاب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

2- سجل حسين الشحات هدفًا في شباك فريق سان جورج الأثيوبى في ذهاب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

3- أحرز أحمد عبد القادر هدفًا في شباك فريق سان جورج الأثيوبى في ذهاب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

4- سجل محمد مجدى أفشة هدفًا في شباك فريق سان جورج الأثيوبي في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

5- أحرز محمود عبد المنعم كهربا هدفًا في شباك فريق سان جورج الإثيوبي في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

6- سجل محمد مجدى أفشة هدفًا في شباك فريق سان جورج الإثيوبي في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

7- أحرز محمود عبد المنعم كهربا هدفًا في شباك فريق سان جورج الاثيوبي في إياب دور ال 32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

الأهلي بطل إفريقيا في الموسم الماضي

وكان الأهلي قد توج بلقب دوري أبطال إفريقيا في الموسم الماضي للمرة الحادية عشر في تاريخ القلعة الحمراء بعد الفوز على الوداد البيضاوي المغربي في المباراة النهائية بنتيجة 3-2 بمجموع المباراتين.