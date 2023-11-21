الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

يسرا اللوزي تواصل دعمها لغزة وتطلب من جمهورها عدم التوقف عن الحديث

يسرا اللوزي، فيتو
يسرا اللوزي، فيتو

واصلت الفنانة يسرا اللوزي دعمها للشعب الفلسطيني وأهل غزة بشكل خاص ضد المجازر الوحشية التي يتعرضون لها على أيدي قوات الإحتلال الصهيوني منذ أكثر من 40 يومًا.

 

ونشرت يسرا اللوزي صورة على حسابها الخاص على موقع الصور والفيديوهات القصيرة “إنستجرام” كنوع من الدعم لأهل غزة ضد العدوان الغاشم.

 

وظهر في الصورة التي نشرتها يسرا اللوزي شاب يحمل العلم الفلسطيني وتحته جملة بالإنجليزية تقول “لا توقفوا الحديث عن فلسطين”، في رسالة لجمهورها تحثهم فيها على عدم اعتياد المشهد والاستمرار في دعم المقاومة.

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وكشفت الفنانة يسرا اللوزي، في وقت سابق، عن مشاركتها في أعمال درامية قادمة بعد النجاح التي حققته في مسلسلاتها بموسم رمضان ٢٠٢٣، وهما مسلسل جميلة ومسلسل المداح الجزء الثالث.

 

وقالت يسرا اللوزي في تصريحات خاصة لفيتو إنها ما زالت تبحث عن الأعمال المناسبة لها لتقديمها للجمهور على الشاشة، وعن مشاركتها في أعمال الفترة القادمة: "إن شاء الله مش عارفة لسه بختار".

 

ونفت يسرا اللوزي مشاركتها في الموسم الرابع من مسلسل المداح، رغم مشاركتها في الجزء الثالث الذي عرض في رمضان الماضي.

 

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