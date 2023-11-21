الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

بأيدي التلميذات وأشاد به زاهي حواس، متحف مدرسي لمجسمات تاريخية بالإسكندرية (فيديو وصور)

المتحف المدرسي بالإسكندرية،
المتحف المدرسي بالإسكندرية، فيتو

بات تطوير التعليم وربط العملية التعليمية التي يدرسها التلميذ والتلميذات خاصة في مراحل التعليم الأساسي الابتدائي  والإعدادي بمشاهدة ما يتم دراسته علي أرض الواقع من خلال زيارات لأماكن دراستهم   أو من خلال مجسمات وصور  قريبة مما يتم دراستها أمر هام،  خاصة في مادة التاريخ  بالدراسات الاجتماعية والتربية المتحفية  أمر هام.

 

 

 

وفي مدرسة بدر ثروت للبنات التابعة لإدارة شرق التعليمية بالإسكندرية، جري إنشاء متحف مدرسي يضم المجسمات التاريخية  والحضارات المختلفة منذ القدم خاصة الفرعونية والإسلامية، بأيدي تلميذات المدرسة بعد زيارات للمتاحف المصرية والأماكن التاريخية بالإضافة إلي صورا تحكي جز تاريخ مصر، وهو الأمر الذي أدي لزيارة عالم الآثار زاهي حواس وأشاد بالمتحف المدرسي. 

Advertisements

 

 

وقالت تغريد محمد، معلمه الدراسات الاجتماعية بالمدرسة: إن انشاء المتحف المدرسي جاء بأيدي تلميذات المدرسة بخامات بسيطة ومختلفة بعد عده زيارات لتلك الأماكن علي أرض الواقع وشرحها فعليا في اماكنها، وهو الأمر الذي ادي لإيصال المعلومة بسهولة في مادة التاريخ والتربية المتحفية ويبدء المتحف من الحضارة الفرعونية وينتهي بالعصر الحديث 

وأضافت  أن الفكرة جاءت من الدكتورة فاطيما استشاري التربية المتحفية، وجري تنفيذها في المدرسة وتطلب الانشاء أكثر من عام، لافتة إلى أن الدكتور زاهي حواس عالم الآثار زار المتحف وأعجب كثيرا به خاصة أنه قريب جدا كما شاهدته التلميذات في المتاحف وما جري دراسته خلال زيارات لمكتبة الإسكندرية.

 

 كما تحدثت روميساء مجدي، الطالبة بالصف السادس الابتدائي، عن تجربتها في العمل وقالت إنها اشتركت في ورش عمل لتطوير وتنمية المتحف المدرسي وهو ما ساعدها ومعها زميلتها علي إيصال المعلومات التاريخية التي تتم دراستها في مادة التاريخ بسهولة ويسر. 

كما أوضحت الطالبة سلسبيل حاتم، أن وجود متحف مدرسي يحاكي حقب التاريخ المختلفة جعلها تحب مادة التاريخ لأنها تري ذلك بشكل علمي ويجري شرح المادة علي نماذج مثل الحقيقة الموجودة في المتاحف المصرية.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

مدرسة بدر ثروت إدارةشرق التعليمية بالاسكندرية تعليم الاسكتدرية المتحف المدرسي بالاسكندرية الدكتورة زاهي حواس

مواد متعلقة

ترميم مقتنيات المتحف اليوناني-الروماني في محاضرة بمكتبة الإسكندرية

الأكثر قراءة

أميرة أديب عن حفل زفاف نجل عمها عمرو أديب: إحنا أخوات ومكنتش فاهمة إيه اللي بيحصل

دعمًا لفلسطين، حزب الله يستهدف منزلا يتمركز فيه جنود إسرائيليون

أسرع من الصوت.. معلومات عن صواريخ "فيخر 1" الروسية (فيديوجراف)

أخبار مصر: حماس ترد على قطر بشأن الصفقة، قمة استثنائية لـ بريكس حول غزة، موقف ثلاثي المنتخب المستبعدين من أمم إفريقيا

ما حكم الحصول على قرض بضمان وديعة؟ أمين الفتوى يجيب

انتقاما من إيلون ماسك، البيت الأبيض يدشن حسابا في "ثريدز"

خبير استراتيجي: حماس تملك أخطر ورقة ضغط على إسرائيل

دوري أبطال إفريقيا، الأهلى يواصل تدريباته استعدادًا لمباراة ميدياما

Advertisements

منوعات

المزيد

انتقاما من إيلون ماسك، البيت الأبيض يدشن حسابا في "ثريدز"

قتلى وجرحي في دهس سيارة حشد من أنصار رئيس ليبيريا المنتخب (فيديو)

طائرة عسكرية أمريكية عملاقة تنحرف عن المدرج وتسقط في البحر (فيديو)

حظك اليوم توقعات الأبراج الثلاثاء 21-11-2023 أبراج الجدي والدلو والحوت

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الثلاثاء 21-11-2023

سعر النحاس في السوق اليوم الثلاثاء 21-11-2023

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم الثلاثاء 21-11-2023 في السوق المحلي

سعر كيلو العدس، أسعار العدس اليوم الثلاثاء 21-11-2023 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

أسرع من الصوت.. معلومات عن صواريخ "فيخر 1" الروسية (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الحصول على قرض بضمان وديعة؟ أمين الفتوى يجيب

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 21 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 21 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية