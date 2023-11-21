بأيدي التلميذات وأشاد به زاهي حواس، متحف مدرسي لمجسمات تاريخية بالإسكندرية (فيديو وصور)

بات تطوير التعليم وربط العملية التعليمية التي يدرسها التلميذ والتلميذات خاصة في مراحل التعليم الأساسي الابتدائي والإعدادي بمشاهدة ما يتم دراسته علي أرض الواقع من خلال زيارات لأماكن دراستهم أو من خلال مجسمات وصور قريبة مما يتم دراستها أمر هام، خاصة في مادة التاريخ بالدراسات الاجتماعية والتربية المتحفية أمر هام.

وفي مدرسة بدر ثروت للبنات التابعة لإدارة شرق التعليمية بالإسكندرية، جري إنشاء متحف مدرسي يضم المجسمات التاريخية والحضارات المختلفة منذ القدم خاصة الفرعونية والإسلامية، بأيدي تلميذات المدرسة بعد زيارات للمتاحف المصرية والأماكن التاريخية بالإضافة إلي صورا تحكي جز تاريخ مصر، وهو الأمر الذي أدي لزيارة عالم الآثار زاهي حواس وأشاد بالمتحف المدرسي.

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وقالت تغريد محمد، معلمه الدراسات الاجتماعية بالمدرسة: إن انشاء المتحف المدرسي جاء بأيدي تلميذات المدرسة بخامات بسيطة ومختلفة بعد عده زيارات لتلك الأماكن علي أرض الواقع وشرحها فعليا في اماكنها، وهو الأمر الذي ادي لإيصال المعلومة بسهولة في مادة التاريخ والتربية المتحفية ويبدء المتحف من الحضارة الفرعونية وينتهي بالعصر الحديث

وأضافت أن الفكرة جاءت من الدكتورة فاطيما استشاري التربية المتحفية، وجري تنفيذها في المدرسة وتطلب الانشاء أكثر من عام، لافتة إلى أن الدكتور زاهي حواس عالم الآثار زار المتحف وأعجب كثيرا به خاصة أنه قريب جدا كما شاهدته التلميذات في المتاحف وما جري دراسته خلال زيارات لمكتبة الإسكندرية.

كما تحدثت روميساء مجدي، الطالبة بالصف السادس الابتدائي، عن تجربتها في العمل وقالت إنها اشتركت في ورش عمل لتطوير وتنمية المتحف المدرسي وهو ما ساعدها ومعها زميلتها علي إيصال المعلومات التاريخية التي تتم دراستها في مادة التاريخ بسهولة ويسر.

كما أوضحت الطالبة سلسبيل حاتم، أن وجود متحف مدرسي يحاكي حقب التاريخ المختلفة جعلها تحب مادة التاريخ لأنها تري ذلك بشكل علمي ويجري شرح المادة علي نماذج مثل الحقيقة الموجودة في المتاحف المصرية.