الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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محافظات

مستشار الرئيس يستقبل وفد التحالف الوطني ببورسعيد ومؤتمر لدعم السيسي خلال ساعات (صور)

زيارة الفريق مهاب
زيارة الفريق مهاب مميش، فيتو

استقبل الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس السابق والمستشار الحالي لرئيس الجمهورية وفد التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بمحافظة بورسعيد، وذلك قبل ساعات من انطلاق أول مؤتمر شعبي حاشد لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بمحافظة بورسعيد.


وتحدث الفريق مهاب مميش مع وفد التحالف عما جرى من مشروعات قومية عملاقة على أرض مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأضافت لهذا البلد مكانة بين دول العالم، وفتحت آفاق جديدة نحو مستقبل أفضل، وأشار أن الشباب هم المستقبل، وأن عليهم دورًا كبيرًا يتمثل في المشاركة في بناء الوطن، وتوعية المواطنين بما يحدث من إنجازات ترتقي لمستوى الإعجازات.

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زيارة الفريق مهاب مميش،  فيتو


ومن جانبه أكد المهندس علي جبر منسق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ببورسعيد، أن هناك مؤتمرًا جماهيريًّا سوف يجري تنظيمه في سرادق ببورسعيد اليوم الثلاثاء، وذلك لإعلان إرادة أهالي محافظة بورسعيد في اختيار مرشحهم في انتخابات الرئاسة القادمة، وتأكيد إصرار الأهالي على استمرار مسيرة البناء والتنمية.

زيارة الفريق مهاب مميش، فيتو


وأشار منسق التحالف ببورسعيد إلى أن المؤتمر سوف يكون بحضور أعضاء الحملة الرئاسية الرسمية للرئيس السيسي، وعددًا من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وممثلين عن المؤسسات الحكومية والجامعة والهيئات المختلفة والنقابات، وغيرها من الكيانات الداعمة للرئيس، بجانب الحضور الشعبي الكبير المتوقع من فئات مختلفة علي رأسها الشباب.

 

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التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي الرئيس عبد الفتاح السيسي المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

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