الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

ياسمين عز تتوجه لنقابة الإعلاميين لتقنين أوضاعها

ياسمين عز، فيتو
ياسمين عز، فيتو

توجهت الإعلامية ياسمين عز إلى مقر نقابة الإعلاميين بجاردن سيتي وذلك لتقديم أوراق تقنين أوضاعها القانونية وحصولها على عضوية النقابة. 

وذلك في إطار حرص قناة إم بي سي مصر على التعاون المثمر والبناء مع نقابة الإعلاميين وممارسة إعلامييها الإعلام بطريقة قانونية. 

وأعرب نقيب الإعلاميين الدكتور طارق سعدة عن ترحيبه بهذه الخطوة وقال إنها بداية لمزيد من التعاون مع قناة إم بي سي مصر لتقديم رسالة إعلامية هادفة وصادقة للمتلقي العربي والمصري. 

Advertisements

وأكد نقيب الإعلاميين أن قناة إم بي سي مصر هي إحدى الوسائل الإعلامية المهمة للمشاهد المصري وهي شريك أساسي وقوي في المنظومة الإعلامية المصرية.

وأكد مصدر مسؤول بقناة إم بي سي أن القناة تحرص دائمًا على التواصل مع المؤسسات والهيئات الإعلامية المصرية وتقدر الدور الذي تلعبه نقابة الإعلاميين في ضبط المشهد الإعلامي بجانب حفاظها على حقوق أعضائها.

 

سعدة: الإعلام المصري والعربي عليه دور كبير في تصحيح الصورة وتوثيق الاعتداء على غزة

وجه الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، الشكر لنقابة الصحفيين على الدعوة إلى اجتماع النقابات المهنية، لتنسيق جهود دعم الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن ذلك لافتة طيبة وتحرك يبغي المصلحة المصرية والعربية ويعكس الاحساس الصادق بمعاناة الأشقاء في الفلسطينيين وما يحدث من انتهاكات ومجازر مرفوضة بحقهم.

 

الاجتماع التشاوري للنقابات المهنية 

وقال خلال كلمته بالاجتماع التشاوري للنقابات المهنية بنقابة الصحفيين لدعم الشعب الفلسطيني، إن الواقع الإعلامي لتغطية الأحداث ينقسم إلى اتجاهين  أولهما الإعلام الغربي ورسمه لصورة ذهنية بأن المعتدي عليه هو الجانب الإسرائيلي على عكس الحقيقة، وهناك العديد من الخروقات التي يقوم بها بمباركة الغرب من المجازر والانتهاكات.

 

دور الإعلام المصري والعربي 

وأضاف: هناك أيضا الإعلام المصري والعربي والذي ينقل الأحداث بطريقة مهنية، وعليه دور كبير في العمل على تصحيح الصورة وتوثيق الأحداث التي من الممكن أن يبنى عليها رأي عام عالمي.

وأكد ترحيبه بوجود لجنة تنسيقية للنقابات المهنية،، كل يلعب دور فيما يخصه، ودعم إنشاء حساب موحد للنقابات المهنية لدعم الشعب الفلسطيني.

 

تصحيح الصورة التي يصدرها الاحتلال 

وشدد على ضرورة أن يعمل يعمل الإعلام المصري  تصحيح الصورة ونقل الحقيقة، ورصد الانتهاكات، ويمكن أن يتم الاستعانة بالمرصد الإعلامي التابع لنقابة الإعلاميين، والذي يعمل بصورة يومية لرصد كل ما يدور في الإعلام المصري والعربي.

حضر اللقاء عدد من النقباء المهنيين وأعضاء مجالس إدارات بعض النقابات، منهم طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، هشام سعودي، وكيل نقابة المهندسين، ووفد من نقابة المهندسين، وأسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، خالد سليم، نقيب الأطباء البيطريين، ومجلس نقابة الصحفيين.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الإعلاميين نقابة الإعلاميين الإعلامية ياسمين عز ياسمين عز قناة إم بي سي

مواد متعلقة

نقيب الإعلاميين: كلمات الرئيس السيسي أثلجت صدورنا ونؤيده في قراراته

الأكثر قراءة

سيف زاهر: قرار نهائي من الزمالك بشأن محمد صبحي ومفأجاة عن بديله

فريد زهران: سألغي بطاقات التموين حال فوزي بالرئاسة (فيديو)

الاتهامات الموجهة للراقصة حورية بعد القبض عليها في الإسكندرية

الخارجية الأمريكية تضع خطوطًا حمراء على حكم غزة بعد الحرب

آخر كلام، موقف فيتوريا من استبعاد ثلاثي المنتخب من بطولة أمم إفريقيا

الأمن يكشف ملابسات تغيب طالب الهرم

نتنياهو: الحرب لن تتوقف في غزة وعودة المحتجزين مهمة مقدسة

احصلي على بشرة ناصعة البياض بالشوفان وبذور الشيا

Advertisements

منوعات

المزيد

اعرف حظك وتوقعات الأبراج الثلاثاء 21-11-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

مزاد يبدأ من 8 ملايين يورو على قمصان ميسي في كأس العالم 2022

وفاة 500 حالة كل أسبوع، الكوليرا تحصد الأهالي في زيمبابوي

بعد 3 سنوات، انتهاء أكبر محاكمة لأقوى عصابات المافيا في إيطاليا

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الإثنين 20-11-2023 في ختام التعاملات

زيادة أسعار المعدن الأصفر اليوم، الجنيه الذهب يتخطى حاجز الـ 22 ألف جنيه

سعر النحاس في السوق اليوم الاثنين 20-11-2023

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الإثنين 20-11-2023

المزيد

انفوجراف

مصر تتقدم 4 مراكز في مؤشر حقوق الطفل 2023 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 21 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 21 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

أخى يطالبنا بحق حرمانه من التعليم من ميراث أبي؟.. وأمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية