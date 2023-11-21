ياسمين عز تتوجه لنقابة الإعلاميين لتقنين أوضاعها

توجهت الإعلامية ياسمين عز إلى مقر نقابة الإعلاميين بجاردن سيتي وذلك لتقديم أوراق تقنين أوضاعها القانونية وحصولها على عضوية النقابة.

وذلك في إطار حرص قناة إم بي سي مصر على التعاون المثمر والبناء مع نقابة الإعلاميين وممارسة إعلامييها الإعلام بطريقة قانونية.

وأعرب نقيب الإعلاميين الدكتور طارق سعدة عن ترحيبه بهذه الخطوة وقال إنها بداية لمزيد من التعاون مع قناة إم بي سي مصر لتقديم رسالة إعلامية هادفة وصادقة للمتلقي العربي والمصري.

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وأكد نقيب الإعلاميين أن قناة إم بي سي مصر هي إحدى الوسائل الإعلامية المهمة للمشاهد المصري وهي شريك أساسي وقوي في المنظومة الإعلامية المصرية.

وأكد مصدر مسؤول بقناة إم بي سي أن القناة تحرص دائمًا على التواصل مع المؤسسات والهيئات الإعلامية المصرية وتقدر الدور الذي تلعبه نقابة الإعلاميين في ضبط المشهد الإعلامي بجانب حفاظها على حقوق أعضائها.

سعدة: الإعلام المصري والعربي عليه دور كبير في تصحيح الصورة وتوثيق الاعتداء على غزة

وجه الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، الشكر لنقابة الصحفيين على الدعوة إلى اجتماع النقابات المهنية، لتنسيق جهود دعم الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن ذلك لافتة طيبة وتحرك يبغي المصلحة المصرية والعربية ويعكس الاحساس الصادق بمعاناة الأشقاء في الفلسطينيين وما يحدث من انتهاكات ومجازر مرفوضة بحقهم.

الاجتماع التشاوري للنقابات المهنية

وقال خلال كلمته بالاجتماع التشاوري للنقابات المهنية بنقابة الصحفيين لدعم الشعب الفلسطيني، إن الواقع الإعلامي لتغطية الأحداث ينقسم إلى اتجاهين أولهما الإعلام الغربي ورسمه لصورة ذهنية بأن المعتدي عليه هو الجانب الإسرائيلي على عكس الحقيقة، وهناك العديد من الخروقات التي يقوم بها بمباركة الغرب من المجازر والانتهاكات.

دور الإعلام المصري والعربي

وأضاف: هناك أيضا الإعلام المصري والعربي والذي ينقل الأحداث بطريقة مهنية، وعليه دور كبير في العمل على تصحيح الصورة وتوثيق الأحداث التي من الممكن أن يبنى عليها رأي عام عالمي.

وأكد ترحيبه بوجود لجنة تنسيقية للنقابات المهنية،، كل يلعب دور فيما يخصه، ودعم إنشاء حساب موحد للنقابات المهنية لدعم الشعب الفلسطيني.

تصحيح الصورة التي يصدرها الاحتلال

وشدد على ضرورة أن يعمل يعمل الإعلام المصري تصحيح الصورة ونقل الحقيقة، ورصد الانتهاكات، ويمكن أن يتم الاستعانة بالمرصد الإعلامي التابع لنقابة الإعلاميين، والذي يعمل بصورة يومية لرصد كل ما يدور في الإعلام المصري والعربي.

حضر اللقاء عدد من النقباء المهنيين وأعضاء مجالس إدارات بعض النقابات، منهم طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، هشام سعودي، وكيل نقابة المهندسين، ووفد من نقابة المهندسين، وأسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، خالد سليم، نقيب الأطباء البيطريين، ومجلس نقابة الصحفيين.