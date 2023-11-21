القبض على مالكي شركة لاستيراد السيارات المجهزة طبيا للنصب على المواطنين بالمهندسين
ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على مالكي شركة لإستيراد السيارات المجهزة طبيًّا للنصب على المواطنين بالمهندسين.
تابعت الأجهزة الأمنية ما تم نشره على حساب أحد الأشخاص بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" متضمنًا استغاثة مدعومة بصور زعم خلالها قيام (مالك شركة لاستيراد السيارات المجهزة طبيًّا) وبرفقته آخرين "محددين" بالاستيلاء على مبلغ مالى منه بزعم تسليمه سيارة مجهزة طبيًّا، وقيامهم بإغلاق مقر الشركة بمنطقة المهندسين بالجيزة.
وبالفحص تبين ورود بلاغ للأجهزة الأمنية بالجيزة من (طالب - مقيم بالمنيا) ضد المشكو فى حقهما (شخصين "شركاء بشركة لاستيراد السيارات المجهزة طبيًّا") لقيامهما بالنصب عليه في مبلغ مالي "مقدم حجز سيارة مجهزة طبيًّا" واكتشافه غلق مقر الشركة وهروبهما.
وتم ضبط المتهمين وبمواجهتهما أقرَّا بقيامهما باستيراد السيارات المجهزة طبيًّا من الخارج وإعادة بيعها لعملائهما بأقساط إلا أنهما لم يتمكنا من الانتظام فى تحصيل تلك الأقساط وعجزَا عن تسديد المبالغ المستحقة عليهما مما دفعهما لتحصيل مبالغ مالية من المجني عليه وآخرين لسداد ديونهما.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
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