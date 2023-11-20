البدء في رصف 4 طرق بالبحيرة بتكلفة 22 مليون جنيه (صور)

تابعت مديرية الطرق والنقل بالبحيرة برئاسة كريمة عاشور بالتنسيق مع الوحدة المحلية بمركز ومدينة أبو حمص برئاسة مدحت الزغد، أعمال بدء رصف شوارع منطقة عزاز وباغوص والدراوية وساسون، وذلك ضمن الخطة الإستثمارية.

أعمال رصف طرق بمحافظة البحيرة، فيتو

أعمال رصف طرق بمحافظة البحيرة، فيتو

أعمال رصف طرق بمحافظة البحيرة، فيتو

أعمال رصف طرق بمحافظة البحيرة، فيتو





ويأتي ذلك في إطار جهود محافظة البحيرة لرفع كفاءة الطرق بكافة مدن ومراكز المحافظة لتحقيق السيولة المرورية وتحسين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.



كما يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتكثيف الجهود المبذولة والعمل على تلبية كافة إحتياجات المواطنين واستكمال الأعمال الجاري تنفيذها بقطاع الطرق والرصف وتطويره ورفع كفاءته نظرا لأهميتها البالغة فى عمليات التنمية الاقتصادية.

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أعمال رصف طرق بمحافظة البحيرة، فيتو

أعمال رصف طرق بمحافظة البحيرة، فيتو

أعمال رصف طرق بمحافظة البحيرة، فيتو

وفي إطار منفصل، نظمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة البحيرة بالأمس اللقاء الثالث من فعاليات الحملة القومية لتعزيز المشاركة السياسية بعنوان"شارك (الكلمة كلمتك)" في مركز شباب مدينة إدكو التابع لإدارة شباب إدكو.





حيث تهدف الحملة إلى تعزيز مشاركة الشباب في الانتخابات الرئاسية القادمة وتشجيعهم على المشاركة السياسية الإيجابية، كما تشمل الحملة سلسلة من اللقاءات الحوارية على مستوى الجمهورية بعدد 162 لقاء بعدد كبير من مراكز شباب الجمهورية.





كما سيتم تنظيم اللقاء الرابع في مركز شباب قرية زاوية أبو شوشة بالدلنجات بتاريخ 26 نوفمبر 2023، ويشمل إدارة شباب الدلنجات وكوم حمادة وبدر، واللقاء الخامس، فسيقام في مركز شباب قرية الناصر بأبي المطامير بتاريخ 28 نوفمبر 2023، ويشمل إدارة شباب أبوالمطامير وحوش عيسى ووادي النطرون، وايضا اللقاء السادس في قاعة مديرية الشباب والرياضة بدمنهور بتاريخ 30 نوفمبر 2023،ويشمل إدارة شباب دمنهور وأبو حمص وكفر الدوار.