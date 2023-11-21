الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

كل ما تريد معرفته عن"التسوية التجنيدية" أبرز مبادرات وزارة الهجرة (إنفوجراف)

السفيرة سها جندي
السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة،فيتو

نشرت الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء إنفوجراف جديدا تحت عنوان (“التسوية التجنيدية” أبرز مبادرات وزارة الهجرة).

مبادرة تسوية الموقف التجنيدي نهائيًّا

وقالت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن مبادرة تسوية الموقف التجنيدي نهائيًّا للمصريين بالخارج، والتي تم إطلاقها شهر يوليو الماضي، تأتي انعكاسًا لاهتمام الدولة المصرية بمواطنيها المقيمين في الخارج ممن يواجهون مشكلة الموقف التجنيدي التي تعوقهم عن العودة إلى الوطن، أو عدم القدرة على مغادرته مجددًا في حالة العودة بسبب طلبهم للتجنيد، وبات بإمكانهم حاليًّا تسوية أوضاعهم من خلال تلك المبادرة.

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اهداف المبادرة 

وأشار الانفوجراف إلى أن المبادرة تتضمن تسجيل بيانات المصريين بالخارج ممن يريدون التسوية التجنيدية عبر الموقع  الالكتروني لوزارة الخارجية مقابل مبلغ مالي يقدر ب 5 الاف دولار او يورو.

الطلاب الدارسين في الخارج

كما ان المبادرة تتضمن اعمار تتراوح بين 19 و30 سنه سواء من الدارسين او العاملين او مزدوجي الجنسية وتخدم المبادرة الطلاب الدارسين في الخارج الذين يحتاجون الي تسوية حالتهم التجنيدية من اجل استصدار بطاقات الهوية وجوزات السفر واستكمال الاجراءات الخاصة بالاقامة.

مركز معلومات مجلس الوزراء،فيتو

التقت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بعدد من أبناء الجالية المصرية في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، بحضور السفير أحمد عبد المجيد، قنصل مصر العام في جدة، وذلك ضمن جولتها الخارجية لعدد من الدول العربية والأوروبية في إطار حملة "شارك بصوتك" لتحفيز المصريين بالخارج على المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، وكذلك الترويج للاستثمار في مصر.

وأعربت الوزيرة عن سعادتها بتواجدها في أول مهمة يقوم بها السفير أحمد عبد المجيد القنصل العام الجديد لمصر في جدة، مشيرة إلى أنها تواجدت معهم في مثل هذا التوقيت من العام الماضى لتدشين وتقييم مبادرة السيارات.

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