باريس سان جيرمان يحدد بديل مبابي حال رحيله

كشفت تقارير صحفية، اليوم الإثنين، عن خطة باريس سان جيرمان الفرنسي التي سينفذها حال رحيل مهاجمه كيليان مبابي الصيف القادم.

وينتهي تعاقد كيليان مبابي مع باريس سان جيرمان الصيف القادم، ما يعني رحيله بشكل مجاني.

وربطت تقارير عديدة بين مبابي وريال مدريد الإسباني، ما يجعل اللاعب أقرب إلى الرحيل عن الاستمرار في بارك دو برينس مع نهاية هذا الموسم.

بديل مبابي في باريس سان جيرمان

وحسب موقع "90 دقيقة"، فإن باريس سان جيرمان وضع خطة سيتم تنفيذها حال رحيل مبابي، وهي التعاقد مع لاعب يجيد في مركز الجناح الأيسر.

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وحسب التقرير، فإن اللاعب المستهدف هو خفيتشا كفاراتسخيليا نجم نابولي ومنتخب جورجيا.

وقدم كفاراتسخيليا موسما مذهلا مع نابولي العام الماضي، إلا أن مستواه تراجع نوعا ما بداية هذا الموسم قبل أن يستعيد توازنه مؤخرا.

وكانت صحيفة كوريرا الإيطالية قد أشارت إلى أن نابولي سيبدأ تنفيذ عملية تجديد كفاراتسخيليا بعد إعادة التوازن داخليا للنادي؛ إثر البداية السيئة وإقالة المدرب الفرنسي رودي غارسيا.

واحتفظ نابولي بنجميه فيكتور أوسيمين وكفاراتسخيليا بعدما قدم ثنائية رائعة جذبت أكبر أندية العالم الصيف الماضي.

ويبدو أن الضغوط ستكون أكثر صعوبة على نابولي الصيف القادم مع دخول أندية تمتلك قوة في سوق الانتقالات، مثل أندية إنجلترا وباريس سان جيرمان.

وينتهي عقد كفاراتسخيليا مع نابولي صيف 2027.