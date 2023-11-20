الإثنين 20 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

لاعبة سيدات سلة الأهلي: التتويج بكأس السوبر إنجاز جديد يضاف للفريق

رنيم الجداوي لاعبة
رنيم الجداوي لاعبة سيدات سلة الأهلى، فيتو

سيدات سلة الأهلي، أكدت رنيم الجداوي، لاعبة الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي، أن الفريق يستحق التتويج بلقب كأس السوبر المصري على حساب ‏فريق الجزيرة، بعدما فاز عليه بفارق كبير بنتيجة 72 – 43، مشيرة إلى أن الأفضلية كانت للاعبات الأهلي في فترات اللقاء، وأنهن ‏نجحن في فرض أسلوب اللعب ليتوج الفريق بالبطولة‎.‎

 

رنيم الجداوي لاعبة سيدات سلة الأهلي

وأوضحت رنيم الجداوي في تصريحات للموقع الرسمي للنادي الأهلي، أن الجهاز الفني بقيادة الكابتن طارق خيري بذل جهدًا كبيرًا مع الفريق، خلال الاستعدادات للمباراة، وأن ‏التتويج بلقب السوبر نتاج هذا العمل المميز‎.‎

 

Advertisements

 

وأشارت رنيم الجداوي إلى أن بطولة كأس السوبر تعد إنجازًا جديدًا يضاف إلى سجل إنجازات فريق كرة السلة سيدات بالأهلي، وأنها ‏تأمل في تحقيق المزيد من البطولات والألقاب مع الفريق خلال الموسم الحالي‎.

 

ثريا محمد لاعبة سيدات سلة الأهلى

كما عبرت ثريا محمد، لاعبة الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي عن سعادتها بتتويج الفريق بلقب كأس السوبر عقب الفوز على فريق الجزيرة ‏بنتيجة 72-43 في ختام منافسات البطولة.‏ 

 

وقالت ثريا: إن شخصية الأهلي كانت حاضرة بقوة خلال المباراة منذ البداية، وأسهمت في التفوق والسيطرة على مجريات اللعب، ‏وصولًا إلى الفوز باللقب.‏ 

 

وأشارت إلى أن الفريق تعامل مع المواجهة باحترام شديد، وكان هناك رغبة قوية في حصد اللقب، وهو ما ظهر على أرض الملعب ‏بصورة عملية.‏ 

 

وشددت على أن اللقب تحقق في ظل صعوبات بالغة بسبب تلاحم المباريات، ووجود حالة من الإجهاد الشديد، وأن الفريق لديه ‏إصرار كبير على الفوز بكل البطولات خلال الفترة المقبلة.

 

طارق خيري حققنا «سوبر السلة» عن جدارة 

ومن جانبه عبر طارق خيري، المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة «سيدات» بالنادي الأهلي عن سعادته بتتويج الفريق بلقب كأس السوبر المصري على ‏حساب الجزيرة، في اللقاء الذي جمع الفريقين بختام منافسات البطولة.‏ 


وأوضح أن الفريق حقق اللقب عن جدارة واستحقاق، بعد أن فرض شخصيته من البداية، وتدارك الأخطاء التي وقعت خلال الفترة ‏الماضية، لينجح في التتويج ببطولة غالية.‏ 

 

وأشار إلى أن الكابتن الخطيب كان له دور كبير في تحفيز الجهاز الفني واللاعبات خلال جلسته الأخيرة التي أكد خلالها ثقته ‏الكبيرة في قدرات الجميع، وهو ما كان له دور كبير في حسم اللقب.‏ 

 

وشدد خيري على أن الفريق سوف يبذل قصارى جهده خلال الفترة القادمة من أجل الفوز بكل البطولات، وتعويض الجماهير عن ‏خسارة لقب دوري المرتبط.

 

سيدات سلة الأهلي يتوج بكأس السوبر

وتوج الفريق الأول لكرة السلة «سيدات» بالنادي الأهلي  بلقب كأس السوبر المصري، بعد أن نجح في الفوز على نظيره فريق الجزيرة، ‏في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم الإثنين.‏

 

أقيمت المباراة على صالة الدكتور حسن مطصفى، وشهدت أداءً قويًّا من جانب الفريق الذي نجح في فرض سيطرته على المباراة من ‏بدايتها، وقدمت اللاعبات عرضًا مميزًا على صعيد الهجوم والدفاع والريباوند والرميات الثلاثية، لتنتهي المباراة بالفوز بنتيجة 72-43.‏

 

تقدم الفريق في الفترة الأولى بنتيجة 27-14، واستمر التفوق لصالح «سيدات سلة الأهلي» في الفترة الثانية بنتيجة 48-26، وواصل ‏الفريق الأداء المميز لينهي الفترة الثالثة لصالحه بنتيجة 64-37، وتفوقت اللاعبات في الفترة الرابعة لتنتهي بنتيجة ‏‏72-43.‏

 

عقب نهاية المباراة احتفل الفريق بتسلم كأس البطولة وميداليات المركز الأول، بعد أن حقق الفريق اللقب عقب مسيرة حافلة.‏

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سيدات سلة الأهلي اخبار الأهلي الأهلي الاهلي اليوم اخبار الرياضة

مواد متعلقة

جلسة علاج طبيعي لطاهر محمد طاهر في مران الأهلي

مدرب سيدات سلة الأهلي بعد الفوز بالسوبر: بنتحارب ونفكر في القادم

فتح باب الحجز لـ تذاكر مباراة الأهلي وميدياما في دوري أبطال أفريقيا

عمرو السولية جاهز للمشاركة مع الأهلي أمام ميدياما الغاني بدوري أبطال إفريقيا

الأكثر قراءة

جماعة الحوثي تنشر مشاهد توثق لحظة السيطرة على السفينة الإسرائيلية في البحر الأحمر (فيديو)

ملابس فاضحة ورقص خليع، مقاطع فيديو مخلة تقود الراقصة حورية للسجن

الزمالك يعلن تسوية مستحقات أوسوريو وقبول استقالة إسماعيل يوسف

تحت تأثير الضرب بالكرباج، سيدة تجبر شابين على تقبيل قدميها في كرداسة

يمتلك قدرة تدميرية هائلة واستهدف مركز قيادة إسرائيليا، معلومات عن صاروخ بركان

وزير الدفاع الأمريكي يوجه رسالة عاجلة إلى إسرائيل

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الاثنين 20-11-2023

عقبة كبيرة في طريق منتخب نيجيريا لإقالة بيسيرو

Advertisements

منوعات

المزيد

بعد 3 سنوات، انتهاء أكبر محاكمة لأقوى عصابات المافيا في إيطاليا

بالزغاريد والأحضان، لاعب حرس الحدود يحتفل مع والدته بهدفه أمام المقاصة (فيديو)

أغنية لأطفال إسرائيل تثير غضب العالم، تحرض على الإبادة الجماعية لأهل غزة (فيديو)

محمد حاكم فيلسوف الضحك، معرض كاريكاتير في بيت السناري

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الاثنين 20-11-2023

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الإثنين 20-11-2023 بالأسواق

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الإثنين 20-11-2023 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الإثنين 20-11-2023 في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

مين ميحبش ماما نجوى.. حكاية اعتزال إعلامية الزمن الجميل نجوى إبراهيم (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم سيارة الزفاف في المنام وعلاقته بالالتحاق بوظيفة جديدة ومكانة مرموقة

دعاء المطر، أفضل ما يقال وقت سقوط الأمطار

تفسير حلم غسل الملابس في المنام وعلاقته بالتخلص من الهموم والأحزان

المزيد
الجريدة الرسمية