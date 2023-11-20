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محافظات

وكيل تعليم المنوفية يحضر جلسة النواب بسبب مدرسة ميت موسي الابتدائية

الفولى خلال الجلسة
الفولى خلال الجلسة

حضر محمود الفولي مدير مديرية التربية والتعليم بالمنوفية، الجلسة المنعقدة اليوم  بمجلس النواب، بشأن المقترح المقدم من النائب هاني خضر،  بخصوص إنهاء إجراءات تسليم أرض مدرسة ميت موسي الابتدائية للبنين التابعة لإدارة شبين الكوم التعليمية والمؤجرة للتربية والتعليم.

 

جاء ذلك بتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية.

وحضر مدير التربية والتعليم من أجل تكليف هيئة الأبنية لإدراجها ف خطة الإحلال والبناء، وتم تأجيل الجلسة للشهر القادم لحين حضور هيئة المساحة.

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إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم المنوفية شبين الكوم

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