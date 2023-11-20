وكيل تعليم المنوفية يحضر جلسة النواب بسبب مدرسة ميت موسي الابتدائية
حضر محمود الفولي مدير مديرية التربية والتعليم بالمنوفية، الجلسة المنعقدة اليوم بمجلس النواب، بشأن المقترح المقدم من النائب هاني خضر، بخصوص إنهاء إجراءات تسليم أرض مدرسة ميت موسي الابتدائية للبنين التابعة لإدارة شبين الكوم التعليمية والمؤجرة للتربية والتعليم.
جاء ذلك بتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية.
وحضر مدير التربية والتعليم من أجل تكليف هيئة الأبنية لإدراجها ف خطة الإحلال والبناء، وتم تأجيل الجلسة للشهر القادم لحين حضور هيئة المساحة.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.