الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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ملفات وحوارات

الخطيب يضع شروط إقالة «كولر».. أزمة جديدة تواجه موديست فى الأهلى.. ومخطط كهربا للهروب من أزمة الغرامة.. كواليس تراجع نجوم الأهلى عن إصدار بيان دعم خالد بيبو

موديست والخطيب وكولر،فيتو
موديست والخطيب وكولر،فيتو

فجرت مصادر داخل الأهلى مفاجأة من العيار الثقيل بتأكيد وجود مخطط وضعه نجوم الأهلى لتدعيم خالد بيبو مدير الكرة فى أزمة الحملات التى يتعرض لها عبر منصات التواصل الاجتماعى خلال الفترة الماضية والمقارنة بينه وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة السابق، وذلك من خلال طرح بعض اللاعبين بيانا “غير مشترك” عبر منصاتهم بصور تجمعهم بمدير الكرة الحالى لتدعيمه.

أضافت المصادر: الفكرة لاقت قبولا لدى بعض اللاعبين ولكن بعض اللاعبين الكبار رفضوا هذا المقترح، وأكدوا أن الأهلى لا يدار عبر السوشيال ميديا، فضلا عن أن ستوريهات دعمهم لمدير الكرة ستكون بمنزلة برهان مثبت على عدم وجود مشكلات بينهم ومدير الكرة الحالى، وهو عكس ما يحدث على أرض الواقع فى ظل وجود خلافات حقيقية بين خالد بيبو وعدد من اللاعبين.

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وأوضحت المصادر: لاعبو الأهلى اتفقوا على الابتعاد عن هذا الملف الذى وصفه البعض بحقل ألغام، خاصة أنه ملف جماهيرى من الدرجة الأولى فى ظل عدم الدعم الجماهيرى الذى يلقاه مدير الكرة الحالى من جماهير الأهلى التى واصلت المقارنة بينه وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة السابق.

نجوم الأهلى أكدوا أيضًا أن أى دعم لخالد بيبو من خلال ستوريهات منصات التواصل الاجتماعى الخاصة بهم قد تغضب سيد عبد الحفيظ مدير الكرة السابق الذى لم يقم أى لاعب بنشر صور تجمعه به عقب إقالته وهو ما أكد وقتها أيضًا وجود كم كبير من الأزمات بين سيد عبد الحفيظ وعدد من كبار الأهلى.

وفى سياق مختلف كشف مصدر داخل الأهلى كواليس أزمة جديدة تعترض انسجام الفرنسى موديست مهاجم الفريق مع اللاعبين داخل الأهلى، مؤكدة أن عامل اللغة يبقى أزمة حقيقية تواجه موديست الذى يتحدث اللغة الفرنسية فقط وبعض كلمات بالإنجليزية مشددا على أن موديست يتحدث فقط مع أليوديانج وعلى معلول وطاهر محمد طاهر فقط داخل الفريق، بالإضافة إلى كولر الذى يجيد الألمانية وأيضًا اللاعب الفرنسى الذى قضى سنوات طويلة محترفا فى الدورى الألمانى.

موديست بدأ دراسة فكرة الحصول على بعض الكورسات لتعلم الإنجليزية من أجل الاقتراب خطوات أكبر فى علاقته بنجوم الأهلى، ولكنه ينتظر للوقوف على مصيره بشأن استكمال رحلته من عدمها مع النادى الأهلى.

وعلى الجانب الآخر لجأ محمود كهربا لاعب الأهلى إلى حيلة جديدة فى التفاوض مع إدارة الزمالك لإنهاء أزمة الغرامة الموقعة عليه، حيث طرح كهربا مبادرة نقلها بعض الوسطاء إلى نادى الزمالك، وهى تسديد غرامته كاش، ولكن دون فوائد وهو ما رفضه مسئولو الزمالك الذين تمسكوا بالحصول على الغرامة كاملة، وليس كاش، وأيضًا الحصول عليها بالفوائد وهو ما دفع كهربا إلى اتخاذ بعض الإجراءات القانونية لتحقيق مزيد من المماطلة الوقتية فى القضية خاصة بعد الحصول على ضمانات بشأن استمرار لعبه وعدم إيقافه حال عدم سداد الغرامة الموقعة عليه لصالح النادى الأهلى.

فى الوقت الذى قالت مصادر داخل الأهلى إن هناك حالة من الغضب داخل الأهلى تجاه مستوى الفريق تحت قيادة مارسيل كولر خاصة بعد خسارة السوبر الأفريقى والخروج من الدورى الأفريقى بجانب العروض غير المقنعة على صعيد مباريات الدورى، بعد الفوز بشق الأنفس على المقاولون وسيراميكا وأيضًا التعادل أمام الجونة.

مصادر داخل الأهلى أكدت أنه حال خروج الأهلى بنتائج غير مرضية فى كأس العالم للأندية بالسعودية ديسمبر المقبل، وحال عدم تحقيق دورى أبطال أفريقيا هذا الموسم قد يرحل كولر عن القيادة الفنية للأهلى.

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الأهلي خالد بيبو سيد عبد الحفيظ محمود كهربا كولر الخطيب

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