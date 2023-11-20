الإثنين 20 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي السيسي تستقبل وفدًا من النقابة العامة للعاملين بالتجارة

الحملة الرسمية للمرشح
الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي السيسي.فيتو

استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي وفدًا من النقابة العامة للعاملين بالتجارة برئاسة محمد عبد ربه رئيس النقابة وعددًا من قيادات وممثلي النقابة، والتي تضم في عضويتها عددا كبيرا من عمال مصر، وتشمل قطاعات من العاملين في التموين، والتجارة والصناعة، والغرف التجارية، وشركات السلع الغذائية، والأدوية، والرخام والجرانيت، وتجار الذهب والصاغة، والتجارة والاستهلاك، والأسواق فضلًا عن عدد كبير من العمالة غير المنتظمة والتي عملت الدولة على تقنين أوضاعهم.

Advertisements

وكان في استقبال الوفد رئيس الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي المستشار محمود فوزي، والذي بدأ اللقاء بترحيبه بوفد النقابة العامة للعاملين بالتجارة، موضحًا أن الدولة المصرية خلال العشر سنوات الماضية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي شهدت نهضة في جميع القطاعات والمجالات  كالصحة، والإسكان، والتعليم، ومشروعات البنية التحتية، والمشروعات الضخمة التي عملت على توفير العديد من فرص العمل، ومبادرة حياة كريمة. موضحًا أن المرحلة المقبلة هي مرحلة بناء الإنسان والتوسع في المشروعات ومشاركة القطاع الخاص في التنمية.

موضحًا أن النقابة العامة للعاملين بالتجارة تضم عددًا كبيرًا في عضويتها من بينهم العمالة الغير المنتظمة، والتي عملت الدولة على إطلاق أول منظومة لمد الحماية الاجتماعية لهم وحفظ حقهم في حياة كريمة، والحصول على معاشات وتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابة العمل الذي يطبق على العمالة بأجر، فضلًا عن نص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019م على أن الخزانة العامة للدولة ستتحمل حصة صاحب العمل في الاشتراك التأميني للعمالة غير المنتظمة، وقيام الدولة المصرية بصرف 6 دفعات مالية بقيمة 4 مليارات و586 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة خلال جائحة كورونا، وهو ما يوضح أن عمال مصر على رأس قائمة أولويات مرشحنا الرئاسي عبد الفتاح السيسي. موضحًا أن الدستور المصري أيضًا قد احتفى بالعمال المصريين وحقوقهم وذكرهم في أكثر من مادة، وأن قانون العمل مازال على طاولة مناقشات مجلس النواب الذي سيعمل على حفظ حقوق عمال مصر واستقرار أوضاعهم، وإيجاد علاقات عمل متوازنة بين أصحاب الأعمال والعمال.

ومن جانبه، أكد وفد النقابة العامة للعمال التجاريين أنهم على تواصل دائم وفعال مع أعضاء النقابة على مستوى الجمهورية من خلال النقابات واللجان الفرعية، مثمنين ما قامت به الدولة المصرية من إنجازات في جميع القطاعات والمجالات وعلى رأسها تحقيق الأمن والاستقرار، فضلًا عن اهتمام الدولة بملف العمال المصريين ورفع الحد الأدنى من الأجور والمعاشات، وزيادة المرتبات والحد الأدنى 6 مرات وغيرها من الإنجازات في هذا الملف. مؤكدين قيامهم بدورهم بتشجيع المواطنين وبخاصة فئة عمال مصر بالمشاركة في الاستحقاق الدستوري القادم.

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصدا مستمر اعلى مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي الخزانة العامة للدولة الدولة المصرية الرئيس عبد الفتاح السيسي

الأكثر قراءة

جماعة الحوثي تنشر مشاهد توثق لحظة السيطرة على السفينة الإسرائيلية في البحر الأحمر (فيديو)

بعد قصف تل أبيب، لحظة فرار الإسرائيليين نحو الملاجئ (فيديو)

ملابس فاضحة ورقص خليع، مقاطع فيديو مخلة تقود الراقصة حورية للسجن

ترتيب مجموعة مصر بعد فوز غينيا بيساو على جيبوتي

حقيقة انفصال ميسي وأنتونيلا قبل موقعة الأرجنتين والبرازيل

8 ساعات من الرعب داخل تل أبيب، حزب الله يشن الهجوم الأعنف على الاحتلال منذ 7 أكتوبر (فيديو)

3 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات رئاسية قوية للحكومة (فيديو)

أوامر رئاسية بعزل مستشارين بمجلس الدولة (مستند)

Advertisements

منوعات

المزيد

بعد 3 سنوات، انتهاء أكبر محاكمة لأقوى عصابات المافيا في إيطاليا

بالزغاريد والأحضان، لاعب حرس الحدود يحتفل مع والدته بهدفه أمام المقاصة (فيديو)

أغنية لأطفال إسرائيل تثير غضب العالم، تحرض على الإبادة الجماعية لأهل غزة (فيديو)

محمد حاكم فيلسوف الضحك، معرض كاريكاتير في بيت السناري

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الإثنين 20-11-2023 بالأسواق

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الإثنين 20-11-2023 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الإثنين 20-11-2023 في السوق المحلي

أسعار الأسماك اليوم، الكابوريا ترتفع لـ 230 جنيهًا في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

فوائد الزنجبيل المذهلة للرجال (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء المطر، أفضل ما يقال وقت سقوط الأمطار

تفسير حلم غسل الملابس في المنام وعلاقته بالتخلص من الهموم والأحزان

نص أذكار المساء من القرآن والسنة

المزيد
الجريدة الرسمية