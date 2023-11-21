تفسير رؤية شرب ماء زمزم في المنام وعلاقتها بالترقية فى العمل

تفسير شرب ماء زمزم في المنام، حينما ترك نبى الله ابراهيم زوجتة هاجر وابنه اسماعيل فى الصحراء الجرداء التى لا زرع فيها ولا ماء طافت ام نبى الله اسماعيل سبعا تبحث عن الماء وهنا فجر جبريل عليه السلام بئر زمزم وهي البئر المباركة بعقبه لإسماعيل وأمه -عليهما السلام-، حيث تركهما خليل الله إبراهيم -عليه السلام- في ذلك الوادي الذي لا زرع فيه ولا ماء. ووبعد أن نفد ما مع اسماعيل زامه من زاد وماء، وجهدت هاجر وأتعبها البحث ساعية بين الصفا والمروة ناظرة في الأفق البعيد علها تجد مغيثًا يغيثها، فلما أيست من الخلق أغاثها الله -عز وجل- بفضله ورحمته.

وبئر زمزم من العناصر المهمة داخل المسجد الحرام، وهي أشهر بئر على وجه الأرض لمكانتها الروحية المتميزة وارتباطها في وجدان المسلمين عامة، والمؤدين لشعائر الحج والعمرة خاصة، فزمزم خير ماء على الأرض هذا فى الواقع اما ورؤية ماء زمزم في المنام فلاشك أنها من الرؤى الطيبة التي يتبارك بها رائيها.

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تفسير شرب ماء زمزم في المنام لابن سيرين

يقول المفسر ابن سيرين إن من يرى ماء زمزم في المنام فإن رؤيته مباركة وتشير إلى تخلصه من الأحزان والهموم التي حاصرته لفترة طويلة، وتشير أيضا إلى التخلص من الأمراض وتحسن حالة الرائي الصحية وهذا إذا كان الرائي في الواقع مريضا.

ومن يرى أن ماء زمزم يجري أمامه بكميات كبيرة وكان يريد أن يشرب منه، فإن هذه الرؤيا تشير إلى الطموح الكبير لدى الرائي وأنه يسعى طوال الوقت لكي يحققه، وقد تشير إلى أن الرائي يرغب في أن يستكمل دراسته وأن يحصل على درجة علمية كبيرة وأن هذا بالفعل ما سيحدث. وتشير هذه الرؤيا أيضا على رفعة شأن هذا الرائي وتحقيق أمنياته وسيكون الخير بها.

أما من يرى أنه يقف أمام بئر زمزم والماء يخرج منه فهذا المنام يشير إلى الخير الوفير الذي سيأتي إليه، ولو كان صاحب الرؤيا تاجرا فإن رؤيته تدل على زيادة في أرباجه وتجارته وعدد من المشروعات الناجحة التي سيدخل بها. ولو كان الرائي في عمل ما فرؤيته تشير إلى الترقية وتقلد المناصب العليا في عمله ولكن من يرى أن بئر زمزم أمامه ويخرج منه الماء ولكنه لا يستطيع أن يصل إليه ويشرب منه فرؤيته وفقا لابن سيرين ليست خير؛ حيث تشير إلى أن هذا الشخص يرتكب الذنوب والمعاصي ويبتعد عن طريق الله ويجب عليه أن يتخلص من الأخطاء التي يرتكبها في حق نفسه حتى ينال بركة ورضا الله سبحانه وتعالى والبركة في الرزق أيضا، فتعد الرؤيا بمثابة التحذير له.

تفسير شرب ماء زمزم في المنام للعزباء

الفتاة العزباء التي ترى في منامها ماء زمزم فإن رؤيتها تشير إلى الحصول على الخير الكثير والبركة في حياتها وأيامها، كما تشير الرؤيا أيضا إلى عفة هذه الفتاة وأنها تتصف بالصفات الطيبة والحسنة وكل من حولها يتمنون لها الخير دائما وأن يوفقها الله في حياتها.

أما لو رأت أنها تشرب وترتوي من ماء زمزم وكانت شديدة العطش في المنام فإن هذه الرؤيا تشير إلى اقتراب زواجها من شخص يحمل الكثير من الصفات الطيبة والحميدة، وسيكون هذا الشخص من الأثرياء وستعيش معه حياة مستقرة وهادئة بها الكثير من الحب والمودة. كما تشير الرؤيا أيضا إلى إنجاب أبناء صالحين في المستقبل.

وفي حالة إذا رات أنها تغتسل بهذه المياه وكانت شديدة الصفاء فرؤيتها تدل على التغلب على الأزمات والمشكلات التي تواجهها في حياتها وستعيش حياة هئدة ومستقرة بعد مرورها بفترة مليئة بالضغوط والتوتر النفسي ولكن إذا رأت أن بئر زمزم قد نفذت منه الماء وتبحث عنه ولا تجده فهذا المنام ينذرها بكرب ستعيش به، أو ربما تشير إلى فقدان شيء عزيز عليها أو شخصا كانت تحبه حبا شديدا ومتعلقة به وهذا سيجعلها تعيش حالة من الحزن والاكتئاب وتعتزل الناس جميعا لفترة من الوقت.

وإذا رأت الفتاة العزباء أنها كانت ترغب في شرب مياه زمزم ولكنها لا تستطيع والمياه كانت بعيدة عنها فإن هذه الرؤيا تدل على أنها ترتكب بعض الذنوب والآثام ويمنعها ذلك من أن تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وعليها أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى بالأعمال الصالحة والطاعات وسيغفر الله لها ذنوبها والله أعلم.

تفسير شرب ماء زمزم في المنام للمتزوجة

المرأة المتزجة التي ترى في منامها ماء زمزم تشير رؤيتها إلى اقتراب حملها بإذن الله تعالى، ولو كانت لديها أبناء بالفعل فرؤيتها تشير إلى أن الله سيهدي هؤلاء الأطفال ويجعلهم من الذرية الصالحة والنافعة ولو كانت في الواقع تعاني من بعض المشكلات بينها وبين زوجها وقد وصلت هذه المشكلة إلى الطلاق فإن رؤيتها تشير أن المشكلات هذه ستنتهي وتعود المياه إلى مجراها الطبيعي مرة أخرى وتعود هي لبيتها ثانية.

وتفسير الاغتسال بماء زمزم للمتزوجة يشير إلى الاستقرار الأسري والعائلي في حياة الرائية مما ينعكس على حالتها النفسية، خاصة لو كانت خلال الفترة الماضية تعاني من المشكلات بينها وبين زوجها وفي حالة رؤية المتزوجة أن زوجها هو من يسقيها ماء زمزم فهذا المنام يشير إلى حبه الشديد لها وأن حياتهما الزوجية يملؤها الاستقرار والأمان وبعيدة عن المشاحنات والمشكلات والله اعلم.