الإثنين 20 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

السكة الحديد: إتاحة الحجز من خلال منافذ فوري

السكة الحديد تتيح
السكة الحديد تتيح الحجز من خلال منافذ فورى، فيتو

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن إتاحة الحصول على تذاكر السفر على جميع قطارات تحيا مصر المنتشرة بالوجهين البحري والقبلي من خلال منظومة الدفع الفوري من منافذ ووكلاء البيع  كخدمة جديدة ولأول مرة بكافة منافذ فورى والتي تقدر بـ 320 ألف نقطة بيع على مستوى الجمهورية. 

وذلك فى إطار سياسة التحديث والتطوير التي تقوم بها وزارة النقل متمثلة في الهيئة القومية لسكك حديد مصر بمختلف قطاعاتها والارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب وتسهيلًا عليهم  
 

ويأتي ذلك بهدف زيادة منافذ البيع وتيسيرًا علي المواطنين للحصول على التذكرة عن طريق وكلاء البيع التي تعمل على مدار الـ24 ساعة وأيضًا لمواجهة عدم الازدحام أمام الشبابيك بالمحطات حيث يتم الحصول علي التذكرة من أي منفذ فورى والتوجه بها الى محطة السفر بشكل مباشر واستقلال القطار. 
 

وأكدت الهيئة أنه قد تم إتاحة الحجز من قبل لكافة القطارات (ذات التهوية والثالثة المكيفة) بالوجهين القبلي والبحري بالإضافة إلى عدد 4 قطارات VIP بالوجه البحري أرقام 905 - 917 - 906 -916 بين القاهرة والإسكندرية.
 


خطوات رد التذكرة المسدد قيمتها 

وأوضحت الهيئة أنه في حالة رغبة الراكب في رد التذكرة المسدد قيمتها من خلال منافذ فورى أو وكلاء البيع الأخرى يتم استرداد المبلغ المستحق للعميل نقدًا من خلال شبابيك صرف التذاكر بالمحطات وفقًا لقواعد وتعليمات الهيئة، كما تناشد الهيئة جمهور الركاب الاحتفاظ  بالتذكرة داخل القطار وحتى محطة الوصول تجنبًا لدفع الغرامة. 
 

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