الإثنين 20 نوفمبر 2023
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حوادث

تأجيل محاكمة متهم بقتل طفلته بسبب خلافات أسرية في الوراق

محكمة الجيزة، فيتو
محكمة الجيزة، فيتو

 أجلت محكمة جنايات جنوب الجيزة، محاكمة متهم بقتل طفلته بسبب خلافات أسرية بمنطقة الوراق،

لجلسة ١٨ ديسمبر للحكم.

وجاء في أمر الإحالة  في القضية رقم 14391 لسنة 2022 جنح الوراق، أن المتهم "ح. س."، 29 عامًا، في 28 سبتمبر من العام الماضي بدائرة قسم شرطة الوراق، قتل المجني عليها ابنته الطفلة "م."، عمدًا مع سبق الإصرار بأن عقد العزم وبيت النية على إزهاق روحها، وذلك على إثر خلافات بينه وبين زوجته.

وتابعت التحقيقات أن المتهم سولت له نفسه الخلاص من طفلته فانهال عليها ضربًا بيده، بأن كال لها عدة ضربات استقرت بأنحاء متفرقة بجسدها فأحدث إصابتها الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية قاصدًا من ذلك قتلها على النحو المبين بالتحقيقات.

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تفاصيل القبض على المتهم بقتل طفلته

وتلقى قسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة، إشارة من أحد المستشفيات، يفيد وصول طفلة مصابة بكدمات وجروح في جسدها ومفارقة للحياة.

وبالانتقال والفحص تبين أن الجثة لطفلة تبلغ من العمر 3 سنوات، لقيت مصرعها إثر تلقيها عددًا من اللكمات على يد والدها بسبب خلافات أسرية، وتمكنت القوات من القبض عليه.

 

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